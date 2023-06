PASO en Neuquén: quedó una sola lista en Unión por la Patria e insisten con «proscripción»

La junta electoral de Unión por la Patria en Neuquén oficializó solo una de las dos listas que se habían presentado para competir en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y el sector que quedó afuera denunció que intentan «proscribir» su participación en las elecciones. La nómina «oficialista» es la encabezada por Pablo Todero, responsable local de la Anses, como precandidato a diputado nacional por Neuquén, mientras que la oposición tenía para el primer cargo a Martín Rodríguez, concejal de San Martín de los Andes.

«Ayer nos encontramos con la noticia de que no nos querían oficializar la lista con argumentos, casi te diría infantiles, de papeles, subsanables, detalles», aseguró el referente del PJ durante una entrevista en el estudio de RÍO NEGRO RADIO. Espera que, detrás de la decisión, no esté «el miedo, que algunos sienten, de la decisión que los neuquinos y las neuquinas puedan tomar en las urnas».

Estima que entre hoy y mañana la Junta Electoral tomará una determinación. «Van a tener que garantizar reglas de juego. Lo que todos queremos es competir para llevar adelante riqueza de debate frente a la opinión de la familia neuquina. De eso se trata la democracia. Dejó de ser ese dedo que ordena y decide. Se acabó eso en Neuquén, fueron demasiados años», afirmó Rodríguez.

Las tensiones que estuvieron presentes en las elecciones provinciales de abril se cuelan en las PASO. «Con Oscar Parrilli y Darío Martínez opinamos distinto. Y si opinamos distinto, bienvenido sea que la ciudadanía neuquina tome una decisión. Claramente no pudimos ponernos de acuerdo y esto lo resuelve la gente. Nosotros lo único que necesitamos es que se oficialice la lista, que se pueda competir, que ambos espacios empujemos la fórmula nacional de Sergio Massa y del ‘Chivo’ Rossi», comentó.

Y sostuvo: «Ese va a ser un mejor peronismo, un peronismo que se viene achicando, que viene siendo pequeño. No estamos para cosas pequeñas. Queremos participar en un debate de una Argentina grande que crece. Y donde Neuquén tiene una oportunidad importante».

PASO: «La lista unidad fue un acto de cordura»

Rodríguez valoró la decisión de Unión por la Patria de llevar una lista de unidad para presidente y vice con Massa y Rossi. «Yo creo que a nivel nacional lo que primó fue la cordura, no un dedo. Fueron muchas opiniones, muchos referentes nacionales, gobernadores, centrales obreras, muchos actores políticos importantes en la vida del peronismo llamando a la reflexión y a la necesaria unidad», opinó.

El triunfo de Rolo Figueroa, «un hecho histórico»

Para Rodríguez, el peronismo debe prestar atención a las elecciones provinciales y el triunfo de Rolando Figueroa como gobernador electo de Neuquén: «Tiene que ver con esta discusión que está pasando en la sociedad neuquina, claramente ha habido un hecho político histórico. Después de 60 años, una fuerza política encabezada por Rolando Figueroa le ganó la provincia de Neuquén al oficialismo del MPN. Fue parte del debate de nuestra fuerza política. Esto nos cruza. Esto está pasando en la calle, esto está pasando en la gente».

Junta Electoral: «no cumplió las exigencias de la ley»

La Junta Electoral de Unión por la Patria comunicó oficialmente que solo oficializó la lista «Celeste y Blanca» que lleva como precandidato a diputado nacional a Pablo Todero y dejó afuera a «Neuquén por la Patria» porque «no cumplió las exigencias de la ley».

Según consta en la resolución de no oficialización que dictó ayer a la mañana, el apoderado de esa nómina presentó un pendrive con un documento en formato PDF que contenía un listado de avales, «que no coincide con el listado de avales presentados» en papel ni tampoco permitía su cruzamiento con el padrón por no haber sido generado mediante el aplicativo SAV proporcionado por la Cámara Nacional Electoral.

Según plantearon desde el PJ, ese es un requisito obligatorio y no tendría tiempo de subsanarse, pues aseguraron que el sistema de carga de avales fue cerrado a las 00 del domingo.

Además, entre otros cuestionamientos, plantearon que entre los avales se incluyó a Marina Bergagna, una integrante de la propia Junta Electoral, quien dijo desconocer haber dado su firma para esa lista.

