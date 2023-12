Patricia Bullrich, de encabezar un corte de ruta en Villa Mascardi hasta el anuncio de un protocolo anti-piquete

Este jueves la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hizo su primer anuncio con una serie de medidas bajo el protocolo anti-piquete, que tiene como objetivo evitar los cortes de rutas y calles. «Si se toman las calles va a haber consecuencias: vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», indicó la funcionaria nacional.

La actual ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei encabezó y participó de diversas manifestaciones a nivel nacional en rechazo al aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus en el banderazo del 17 de agosto de 2020.

También lideró, como presidenta del PRO, una marcha contra la violencia y en protesta por las ocupaciones de tierras de reivindicación mapuche en Villa Mascardi, provocando un corte sobre la ruta Nacional N° 40, a unos 34 kilómetros de Bariloche.

Patricia Bullrich y su participación en la manifestación en Villa Mascardi que provocó el corte de la Ruta Nacional 40, Archivo

Ese «piquete» se realizó el 2 de octubre del año pasado con un banderazo sobre la ruta Nacional 40, donde cantaron el himno Nacional y la Marcha de San Lorenzo.

En esa ocasión, Bullrich afirmó que «nosotros, como oposición, vamos a estar siempre ahí para ponerle el cuerpo a los problemas y para acompañar a las víctimas. Por eso la marcha de hoy. Es un grito desesperado de auxilio y quien tiene que hacerse cargo es el Gobierno».

Pasó más de un año de su participación en ese corte de ruta y este jueves en su primer acto como ministra de Seguridad de la Nación, donde aseguró que «la ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple» y agregó que «esto no es un problema de ideologías, es entender que de una vez por todas el país tiene que vivir en paz y en orden».