Patricia Bullrich en Neuquén: «Apoyé a Rolando Figueroa, pero él no quería injerencia nacional»

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llegó esta mañana a Neuquén como parte de su campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto y dejó varias definiciones sobre su propuesta de generar un «shock de cambio» para contener la inflación, los cortes de ruta y los planes sociales, pero también se metió en la política provincial. Aseguró que en las elecciones del 16 de abril apoyó a Rolando Figueroa, pero que no se involucró en la campaña porque él le había pedido que no hubiera injerencia nacional.

La presidenta del PRO aterrizó a media mañana en el aeropuerto Presidente Perón de la capital junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, y allí mismo se montó una conferencia de prensa con los precandidatos a diputados de Neuquén por su lista, Francisco Sánchez, y «Monín» Aquín.

Consultada por Diario RÍO NEGRO sobre su vínculo con el PRO local tras las comicios provinciales en los que fueron divididos detrás de la candidatura de Pablo Cervi, por un lado, y la de Rolando Figueroa, por el otro, Bullrich reveló que apoyó al gobernador electo.

«Nosotros apoyamos a Rolando Figueroa, vamos a trabajar con él como gobernador electo y respetamos la soberanía del pueblo neuquino. Pero Rolando hizo una campaña que yo respeté, que era la campaña del ‘Neuquinizate’. Él no quería una injerencia nacional en la campaña y yo la respeté y es lo que vale», planteó.

Fue en respuesta a lo que dijo ayer la diputada provincial Leticia Esteves, quien afirmó ayer en RÍO NEGRO RADIO estar «decepcionada» con la actitud de Bullrich por no haber trabajado abiertamente como sí lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta o el propio Mauricio Macri.

«Hubo PROs en distintas listas porque unos estaban de acuerdo y otros no y se respetó la voluntad de cada uno, pero en mi caso personal yo lo apoyé. La opinión de dirigentes sobre si fue o no suficiente, bueno, fue lo coordinado con Rolando Figueroa», planteó Bullrich.

Luis Petri es precandidato a vice y Francisco Sánchez busca renovar su banca en Diputados. Foto: Matías Subat.

Bullrich: «terminar con la era de los cortes de puente»

La precandidata presidencial Patricia Bullrich se subió ni bien terminó la conferencia de prensa a un colectivo ploteado con su nombre para dirigirse hacia Cipolletti, pues continuará su agenda este mediodía con referentes de Río Negro. A las 17:30 hará un acto en el salón de Amuc de la capital.

Frente al corte de organizaciones sociales que hoy afecta el tránsito por los puentes carreteros, insistió con que «la protesta tiene que estar en un orden de convivencia» y que «es necesario terminar con la era de los cortes de puente y los piquetes».

«Consideramos que el orden y la convivencia son dos puntos fundamentales en los que la Argentina tiene que tomar el toro por las astas y cambiar estas metodologías de protesta por metodologías civilizadas y que no impliquen vulnerar el derecho de otro», propuso.

Afirmó que cuando fue ministra de Seguridad de la Nación logró «que ese puente no esté cortado» porque hubo una «atmósfera política» que le permitió trabajar con los gobiernos de Neuquén y Río Negro para evitar las protestas.

«Teníamos una estrategia clara: la regla era el puente abierto y la excepción el corte. Queremos volver a esa estrategia conjuntamente con las dos provincias y las fuerzas federales», sostuvo.

Una mujer en el aeropuerto de Neuquén le reclamó a Bullrich que no elimine los planes sociales. Foto: Matías Subat.

«Shock de cambio» para bajar la inflación

Bullrich dijo que dijo que bajará la conflictividad social generando «un cambio muy profundo en la forma en que hoy se reparten subsidios» y eliminando la intermediación.

Sobre su propuesta económica, anticipó que, en caso de resultar elegida, trabajará para tener «orden fiscal», para que no haya cepo ni «20 tipos de dólares». «Para mí no se pudo bajar la inflación en nuestro gobierno porque no se plantó claramente el cambio desde el primer día. Necesitamos un shock de cambio que tome todas las variables: reforma del Estado, la necesidad de tener un primer presupuesto sin déficit, una nueva carta del BCRA para dejar de emitir y prestarle al Tesoro, una necesaria reforma laboral», dijo.

Bullrich, quien se enfrentará en la interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta, evaluó que su lista «La Fuerza del Cambio» es «la única capaz de generar un cambio profundo de rumbo porque la Argentina no va más con medias titntas, con agua tibia; va a fondo y estamos para garantizar ese cambio».