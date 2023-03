Patricia Bullrich presentará un amparo por el canje de deuda en organismos públicos: qué dijo

Patricia Bullrich, precandidata presidencial y máxima referente del PRO, confirmó que presentará un recurso de amparo contra los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo que dispusieron un canje de deuda con los bonos en poder de organismos públicos.

«Vamos a frenar el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la emisión de deuda en dólares a tasas insostenibles«, escribió Bullrich en Twitter al dar a conocer la presentación del recurso de amparo.

Durante el fin de semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, había defendido estos decretos al indicar que el canje de deuda de organismos públicos será «absolutamente beneficioso» para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que «ganará un poco más de US$ 2.000 millones» con la operación, monto que será utilizado para un programa de créditos a lanzarse la semana próxima.

Massa anunció, no obstante, que solicitó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) un dictamen sobre la participación del organismo de seguridad social en el esquema de canje dispuesto, y aseguró que «si diera que no es beneficioso, Anses no intervendrá» en la medida.

En su anuncio, Bullrich presentó una serie de argumentos para justificar el recurso de amparo contra los decretos 163 y 164 y sostuvo que «el canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso«.

Agregó que «el mero anuncio del canje nos deja al borde del default (incumplimiento). Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quién decidió bajar la nota de los bonos argentinos, llevándolos de ‘CCC-‘ a ‘C’, luego de darse a conocer la medida».

La exministra de Seguridad de Cambiemos expuso que «esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo, representando una caída de 5 subcategorías (bajamos de «CCC-«, pasando por «CC+», «CC», «CC-«, «C+», hasta la nota «C»)».

Entre los argumentos también indicó que «la calificación ‘C’, en palabras de Fitch, refleja la condición unilateral del canje y su conversión compulsiva de moneda (de USD a ARS), dos cuestiones que constituyen, conforme sus criterios técnicos, un escenario de default».

En relación al canje de bonos específicamente en la Anses, Bullrich señaló que «la ley 27.574 procuró el blindaje de los activos del FGS» y añadió que lo anunciado por Massa «deja en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones».

También alertó sobre la responsabilidad de Fernanda Raverta, titular del Anses, al indicar que «debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS, y su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público«.