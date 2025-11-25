Patricia Bullrich respaldó el ingreso de Lorena Villaverde al Senado: «Mucho ruido y pocas nueces»

La futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó el ingreso de Lorena Villaverde a la Cámara alta. «Mucho ruido y pocas nueces», dijo sobre las acusaciones contra la senadora electa por Río Negro. Además, apuntó contra la situación judicial de Martín Soria.

La Comisión de Asuntos Constitucionales ya aprobó un dictamen de mayoría en contra del pliego de Villaverde, en una decisión que no es vinculante pero que sienta una opinión de cara a la sesión definitoria de fin de mes.

Entre los principales argumentos, destacaron la supuesta vinculación de la senadora electa con «Fred» Machado -el empresario que fue extraditado a Estados Unidos por una condena por narcotráfico– a través del primo del imputado, Claudio Ciccarelli.

A esto, sumaron las dos causas que Lorena Villaverde habría enfrentado por posesión de drogas en el país estadounidense.

En este marco, durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones en Buenos Aires, la actual ministra de Seguridad y senadora electa, Bullrich, indicó que Villaverde «no tiene ninguna causa» y que su certificado de antecedentes «la pone en el lugar de los inocentes”.

“Para poder ser expulsadas de un cuerpo las personas tienen que tener una condena. Hay mucho ruido y pocas nueces”, enfatizó.

En este sentido, contextualizó que muchas veces se busca juzgar a inocentes porque es de un partido político distinto.

Asimismo, apuntó contra el senador electo por el peronismo, Martín Soria, por su situación judicial: «Tiene una causa bastante grave que es la falsificación de la firma de su padre, luego de que este fuera asesinado por su madre, en un caso delicado”.

De la misma manera disparó contra Jorge Capitanitch y aseguró que tuvo una participación en el «montaje de la estructura del clan Sena» que «terminó en el femicidio» de Cecilia Strzyzowski en Chaco.

Este viernes se define el ingreso de Villaverde al Senado

El ingreso de Lorena Villaverde al Senado se definirá este viernes 28 de noviembre en la sesión preparatoria de la Cámara Alta.

La nueva composición del Senado tratará el dictamen de impugnación, con un balance de fuerzas distinto, lo que le podría abrir una puerta al ingreso de Villaverde a la Cámara Alta.

La contra es que, según informó Alejandra Vigo, titular Asuntos Constitucionales, la aprobación es por mayoría simple, o sea, la mitad más uno.

La aceptación de Villaverde como miembro de la Cámara Alta se postergó luego que su pliego fuera rechazado por voto mayoritario de la comisión.

Antes de iniciarse la sesión, el oficialismo presentó otras dos impugnaciones contra Jorge Capitanich (Chaco) y Martín Soria (Río Negro), pero ninguna de las dos presentaciones avanzó.

A través de sus redes sociales, Lorena Villaverde rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de “tres causas inventadas, tres absoluciones firmes”.

“La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei. Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios”, manifestó Villaverde.