Lorena Villaverde se defendió en redes sociales: “Quieren proscribirme”

La diputada libertaria Lorena Villaverde denunció que los legisladores peronistas que proponen impedir su jura intentan “proscribirla”, en medio del escándalo por la causa judicial que la legisladora electa tuvo en Estados Unidos y por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.

Lorena Villaverde se defendió en redes sociales

A través de sus redes sociales, Lorena Villaverde rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de “tres causas inventadas, tres absoluciones firmes”.

“La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei. Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios”, manifestó Villaverde.

Villaverde también publicó un extracto del discurso que pronunció ayer el senador Luis Juez, quien defendió a la senadora electa y rechazó los argumentos esgrimidos por el justicialismo para aceptar la impugnación efectuada por el PJ de Río Negro.

Juez manifestó ayer que “técnica y jurídicamente no hay absolutamente ningún impedimento. No inventemos el derecho procesal, los jueces naturales, los que investigaron distintas situaciones procesales. Me tomé la molestia de investigar y documentar si lo que se estaba diciendo era cierto.”

El peronismo impulsó ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales un despacho de mayoría para rechazar su pliego, aunque su jura como senadora dependerá de la decisión que adopten los legisladores en la sesión preparatoria del próximo viernes.

Ahora, en la sesión preparatoria que se hará con la nueva composición del cuerpo legislativo, se deberá resolver si se acepta o no que asuma Villaverde, quien salió segunda en las elecciones del 26 de octubre, donde triunfó la lista encabezada por su contrincante Martín Soria.

