En vivo: tratan en el Senado los planteos contra Lorena Villaverde; LLA impugnó a Martín Soria

Las impugnaciones que recibió la senadora electa libertaria de Río Negro, Lorena Villaverde, son tratadas en las Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que decidirá si aprueba un dictamen en contra de su asunción o no en la Cámara Alta.

Presentaron también impugnaciones contra Martín Soria y Capitanich

El senador libertario Juan Carlos Pagotto afirmó en el comienzo de la sesión de la comisión que también se presentaron impugnaciones de última hora contra el rionegrino Martín Soria y contra el chaqueño Jorge Capitanich. La titular del cuerpo Alejandra Vigo, dijo que las impugnaciones habían entrado y las tenía en su poder. Allí se generó un debate sobre si habían entrado o no en término. Finalmente se decidió tratarlas.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la impugnación contra Soria fue presentada por el abogado Damián Torres, vicepresidente y apoderado de La Libertad Avanza de Río Negro.

En la impugnación se citan investigaciones judiciales que se llevaron adelante cuando fue intendente de Roca. Y se afirma que Soria tiene «inhabilidades morales y éticas que afectan su idoneidad para el ejercicio del cargo de Senador de la Nación».

El caso de Lorena Villaverde

Dos impugnaciones fueron presentadas contra la representante de La Libertad Avanza. Uno previsible, del PJ de Río Negro, y otro a última hora de ayer de una abogada particular de Las Grutas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene una composición que complica las aspiraciones de Villaverde de salir indemne de este paso. El peronismo tiene 8 de los 19 miembros.

Entre los restantes un senador radical ya adelantó su voto negativo para el pliego de la actual diputada, y el rechazo a su ingreso podría sumar adhesiones de otros partidos.

En la comisión de la Cámara Alta también está la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

También está Silvia Sapag, senadora de Neuquén que responde al justicialismo.

Las impugnaciones contra Villaverde

El PJ rionegrino impugnó a Villaverde por por considerar que tiene «inhabilidades morales, éticas y constitucionales».

El peronismo de Río Negro jugó fuerte durante la campaña electoral contra Villaverde, a la que vinculó con Fred Machado, el empresario que tenía residencia en Viedma y fue extraditado a Estados Unidos semanas atrás en una causa por narcotráfico.

Machado apareció financiando la campaña de José Luis Espert, el candidato a diputados de LLA en provincia de Buenos Aires, que debió renunciar a su candidatura tras conocerse que habría recibido 200.000 dólares del empresario.

La vinculación de Villaverde con Machado llegó a través del primo de Machado, Claudio Ciccarelli.

La nota detalla que Villaverde registra antecedentes en distintos fueros, tanto nacionales como extranjeros, además de pedidos de expulsión como los que se hicieron en la Cámara de Diputados en el medio de la campaña electoral y cuando explotó el caso Machado.



Desde el Partido Justicialista de Río Negro se señaló que el conjunto de antecedentes y conductas atribuidas compromete gravemente los valores republicanos, el orden público electoral y la idoneidad constitucionalmente requerida para el ejercicio del cargo de Senadora de la Nación.

La otra impugnación a su pliego se conoció en la noche del martes: Noelia Nerina Vázquez, vecina y abogada de Las Grutas, planteó su impugnación al diploma de Villaverde, y de esta manera se sumó a la presentación que había realizado el Partido Justicialista de Río Negro.

Dentro de los fundamentos de la impugnación presentada por Vázquez están las causas en la justicia que tuvo y tiene la actual diputada en esa villa balnearia por demora en la entrega de terrenos.

En una de esos expedientes Villaverde tiene un embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos, ordenado por el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, en el marco de una demanda civil por daños y perjuicios.

Cabe recordar que la senadora electa por medio de mediaciones prejudiciales cerró dos causas similares durante 2024.