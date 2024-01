Pereyra insiste en que Gutiérrez deje la presidencia del MPN: «Si no tiene ganas de trabajar, que renuncie»

«Espero que recapaciten Jorge Sapag y Omar Gutiérrez y presenten la renuncia indeclinable, rápidamente». El líder de la lista Azul y Blanca del Movimiento Popular Nequino, Guillermo Pereyra, opinó sobre el pedido de intendentes para que el gobernador, Rolando Figueroa, asuma la conducción del partido provincial. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, señaló que «no es fácil» que el fundador de Comunidad acepte el rol y que, antes, hay ciertos pasos que cumplir.

Coincidió con la visión de los jefes comunales, pero pretende mayor celeridad. Explicó que como aún Gutiérrez y Sapag siguen en sus cargos – uno como presidente del MPN y otro como presidente de la Convención-, deberían renunciar. Luego, sí se podría «formar una una comisión para que convoque a elecciones» y comenzar con la «reorganización del partido».

Si ello no ocurre, las autoridades permanecerían en sus cargos hasta 2026. «No se le puede decir, ‘correte que ahora entra Rolando Figueroa’. Hay que cumplir con ciertos procesos. Primero, la renuncia de todos los que integran la Junta de Gobierno y la Convención», recalcó.

Lo que está claro para Pereyra es que «el Movimiento Popular Neuquino en estas condiciones no puede seguir». «El abandono que tienen los intendentes, los diputados, que no tienen una sola bajada de línea del partido, nada, absolutamente nada. Y esto es triste, tratándose del Movimiento. Si no tienen ganas de trabajar, que renuncien, ¿no?», cuestionó el dirigente.

«Tienen que desaparecer los Sapag, los Gutiérrez, los Pereyra»

El líder de la lista Azul y Blanca sostuvo que, dentro del partido, hay gente joven con «muchas ganas de participar». «Tienen que desaparecer los mismos actores, desaparecer los Sapag, los Gutiérrez, los Pereyra. Tiene que desaparecer y darle lugar a una nueva generación», afirmó.

Aseguró que es inaceptable el «abandono» por parte de las actuales autoridades y entendió que el documento firmado por los intendentes del MPN es un «grito de ayuda», ante «la falta de conducción partidaria a partir de la derrota sufrida en las últimas elecciones» provinciales.

«Entonces, los diputados del Movimiento Popular Neuquino, los intendentes, los concejales no tienen ninguna línea que le bajen para trabajar. Y ellos están cumpliendo con una función pública, le tienen que dar respuesta a su gente. Lo que están buscando es a alguien que los represente y nada mejor que, justamente, el mismo gobernador que es un hombre que viene de la fila del MPN», enfatizó.

Escuchá a Guillermo Pereyra en RÍO NEGRO RADIO:

