Miguel Pichetto dijo que fue «poco inteligente» la visita de diputados a represores

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, calificó de “poco inteligente” la visita de sus pares de La Libertad Avanza a condenados represores de la última dictadura militar y consideró que este tipo de acciones “afectan la imagen del Congreso”. También defendió su “vocación democrática”, aunque aclaró: “Nunca estuve con los montoneritos que querían hacer la revolución”.

El dirigente habló con RÍO NEGRO RADIO y dejó definiciones respecto del accionar de los diputados de LLA, la intervención del Congreso y las posiciones extremas, y planteó que “la Argentina tiene que mirar para adelante”.

Pichetto explicó que desde el Congreso se inició una investigación en el marco de la Comisión de Peticiones y reglamento para evaluar la conducta de los diputados que asistieron al penal de Ezeiza a visitar a represores de la última dictadura con quienes se fotografiaron.

“Me pareció poco inteligente esa visita, por decir algo mínimo, muchas veces no tienen sentido común”, valoró el diputado cuyo bloque ayer no dio quórum para sesionar.

Opinó que los diputados no pueden ser limitados en sus acciones individuales y señaló que “los efectos y las consecuencias lo pagan con la opinión pública”. Consideró que posiblemente no exista una sanción de tipo penal o de expulsión del Congreso por esta situación pero aseguró que “sí tendrán una sanción pública, moral desde el punto de vista de lo que hacen”.

Pichetto señaló que existe un “pacto democrático” de rechazo a la dictadura y de repudio a las acciones de la última dictadura militar, y consideró que debatir esta visita de sus colegas no es un asunto central en el país.

“Estar debatiendo este tema permanentemente no hace bien, no hay que olvidar, no hay hacer cosas que vulneren estos principios, creo que es importante que la sociedad tenga memoria, pero la Argentina tiene mirar para adelante, y mirar para adelante es construir un esquema económico, hablar de los temas que importan a la sociedad”, afirmó.

Al ser consultado por el negacionismo en el país, Pichetto se defendió al remarcar su “profunda vocación democrática” e insistió que nunca tuvo un cargo público en la etapa de la dictadura, época en la que ejerció su actividad privada y fue docente, según indicó.

De inmediato, Pichetto aclaró: “Tampoco estuve en las organizaciones que también le hicieron un daño irreparable a la Argentina, las organizaciones armadas, los montoneritos que iban a hacer la revolución”.

Agregó estar contra quienes “sostienen este tipo de ideas o alientan al modelo mapuche patagónico. No estoy en esa, siempre he defendido la patria, el interés nacional, con aciertos y con errores”, apuntó y opinó: “Nunca compartí que los montoneros estuvieran validando el accionar de los pseudo mapuches mentirosos en la cordillera y hablando a favor de ellos, yo hable siempre en contra de ellos”.

En la entrevista, el diputado, quien fue por muchos años senador por la provincia de Río Negro y excandidato a gobernador valoró la decisión de YPF por la ubicación de Punta Colorada para la planta de GNL, el oleoducto y las gestiones del gobernador Alberto Weretilneck. También, dejó un guiño a María Emilia Soria por impulsar el RIGI en Roca, a pesar de que su fuerza política se haya expresado en contra en distintas instancias.

