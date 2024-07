Polémica por la visita de diputados libertarios a Astiz y otros represores de la dictadura, en Ezeiza

Un grupo diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) concurrió hasta el penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Entre ellos, visitaron a Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua por haberse infiltrado en el movimiento de derechos humanos y haber secuestrado a tres Madres de Plaza de Mayo.

Según confirmó la periodista Gabriela Vulcano, la visita ocurrió el pasado 11 de julio. El grupo de visitantes habría estado compuesto por Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo.

A través de su cuenta de X, la periodista narró que internamente el legislador Benedit «defendió» la visita. Sin embargo, habría otros miembros de La Libertad Avanza que estarían en contra de apegarse a la figura de represores.

Según trascendió, tanto el legislador entrerriano como Ferreyra ya habían estado en marzo último con militares detenidos en la cárcel de Campo de Mayo.

«¿Para qué se reúnen? ¿Son sólo «visitas humanitarias», como ellos las llaman? Buscan coordinar una estrategia conjunta, con el aval del Congreso, para que los genocidas consigan la prisión domiciliaria. Es sólo un primer paso para hacer tambalear los juicios de lesa humanidad«, agregó Vulcano. La noticia fue lanzada originalmente el martes por La Política Online.

En tanto, Revista Noticias pudo confirmar las versiones este miércoles y difundió parte de un mensaje que dejó Benedit en un chat de la LLA: «No fuimos a ver represores. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Lo propuse yo, y vamos a hacer un escrito. Dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (los terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Los fallos violan las leyes y los tratados, mientras que no hay terroristas presos y si hay héroes de Malvinas. Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados«.

Tras conocerse la noticia la dirigente del FIT, Myriam Bregman, señaló que la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los represores «los convierte en cómplices del genocidio«. «Peleamos mucho para que estos secuestradores, torturadores, violadores, vayan a la cárcel. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que no logren la impunidad de los represores«, escribió en su cuenta de X.

Como dice el diputado de La Libertad Avanza, no fueron a visitar represores, fueron a ver GENOCIDAS, que continúan cometiendo sus crímenes porque siguen sin decir el destino de los desaparecidos y dónde están los niños y niñas que fueron apropiados. ¿Estos diputados les habrán… — Myriam Bregman (@myriambregman) July 17, 2024

Polémica por la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores de la dictadura: con quiénes se habrían reunido

Según reporta Página 12, los diputados habrían estado con Astiz y otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre ellos, Antonio Pernías, Carlos Suárez Mason (h) y Adolfo Donda. La versión también indica que también estaban Honorio Carlos Martínez Ruiz —exagente de la SIDE—, Manuel Cordero Piacentini —condenado por el Plan Cóndor— y el exBatallón 601 Raúl Guglielminetti.