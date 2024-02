Video: Pichetto pidió disculpas por el insulto de ayer y reclamó al oficialismo «achicar el número para sacar la ley»

Tras el reinicio de la sesión por la Ley Ómnibus en el Congreso, una iniciativa clave para el gobierno de Javier Milei, el diputado nacional Miguel Pichetto, jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal, hizo un pedido de disculpas y reclamó al oficialismo cuestiones organizativas para avanzar en la tercera jornada de debate.

Pichetto pidió disculpas porque ayer durante una intervención dijo “no aplaudan porque parecen pelotudos” y este viernes aclaró a quién iba dirigido.

“No iba dirigido a ningún diputado, pero sí a la barra (brava) y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo”, dijo el diputado. “Estas cosas que deterioran el espacio institucional que entre todos debemos cuidar porque la gente mira por televisión y dice ‘estos tipos’ son elegidos e insultan”, aseveró.

“El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido, los conflictos de la calle y el discurso violento de la calle no puede venir acá, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no debían estar ahí”, dijo.

Luego apuntó al oficialismo: «Llevamos tres días ya, la gente en sus casas dice qué están discutiendo, el oficialismo tiene el deber de achicar el número para sacar la ley».

“Tratemos de jerarquizar esto, porque sino la política como valor y la representación del Congreso se caen a pedazos”, agregó.