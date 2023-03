Piden un fondo para obras en las ciudades de Vaca Muerta con retenciones a los hidrocarburos

Los legisladores nacionales neuquinos Rolando Figueroa y Tanya Bertoldi, junto con los diputados rionegrinos Pedro Dantas (FdT) y Agustín Domingo (JSRN) presentaron el miércoles en el Congreso un proyecto de ley para crear el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta (RVM), un fideicomiso que permitirá invertir en infraestructura en las ciudades petroleras.

El fideicomiso estará conformado con fondos nacionales, compuestos por el 24% de lo recaudado sobre los derechos de exportación de lo producido en Vaca Muerta (fondos nacionales que no son coparticipables) y el 1% del monto de inversión inicial de los proyectos nuevos radicados en la formación.

“Contar con recursos constantes, con destino previamente establecido, permitirá trazar y ejecutar un plan de obras de infraestructura que genere las condiciones necesarias para preparar adecuadamente a las localidades y territorios que conforman la zona de influencia directa, para recibir adecuadamente los impactos y oportunidades que se producen a partir de la explotación masiva de los recursos hidrocarburíferos de la formación”, valoró Figueroa.

“El fenomenal crecimiento que generan las explotaciones hidrocarburíferas de Vaca Muerta no ha ido de la mano de un crecimiento planificado de las localidades involucradas. Por eso, debemos generar mecanismos para priorizar, financiar y ejecutar obras de infraestructura que garanticen un crecimiento armónico y ordenado de cada una de las localidades involucradas en esta región”, indicó la diputada nacional Tanya Bertoldi.

Bertoldi explicó que el proyecto busca mitigar y revertir el efecto negativo que genera Vaca Muerta en las localidades, “garantizar la infraestructura y los servicios necesarios para los neuquinos y neuquinas, priorizando a quienes estamos en el área de influencia”. “Sabemos que es muy importante para nuestra provincia el desarrollo de Vaca Muerta, pero también que debemos acompañarlo con infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los neuquinos”, agregó.

El 70% de los recursos del Fondo Fiduciario será destinado a la creación de líneas de financiamiento, con el fin de ejecutar proyectos especiales para mitigar los efectos no deseados vinculados a la actividad hidrocarburífera en las localidades. Se tomará en cuenta el impacto demográfico; el déficit de infraestructura urbana y social; la proximidad a zonas de explotación hidrocarburífera intensiva; y aquellas obras que beneficien a más de un gobierno local. Otro 25% será destinado como Aportes No Reintegrables a los municipios pertenecientes a la región Vaca Muerta, a través de la presentación de proyectos vinculados a los objetivos planteados y el otro 5% será destinado de igual manera, como aportes no reintegrables, en partes iguales para las comisiones de fomento.