Planes sociales: Sánz incumplió la domiciliaria pero no fue razonable meterlo preso, así que vuelve a su casa

Néstor Pablo Sánz, uno de los presuntos cabecillas de la asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén, volvió este lunes a la casa de sus padres a cumplir detención domiciliaria. Según el Tribunal de Impugnación, no fue razonable -al revés, fue arbitrario- imponerle prisión preventiva a raíz de que la alarma de la tobillera electrónica saltó 16 veces el pasado lunes 28 de octubre.

El fallo del Tribunal de Impugnación fue unánime, lo dictaron el juez Nazareno Eulogio y las juezas Estefanía Sauli y Patricia Lúpica Cristo.

Sánz atribuyó las alarmas de su tobillera a que el modem tiene un alcance limitado, alrededor de 20 metros, y él cumple la domiciliaria en un predio de 30 metros de fondo en el que hay tres departamentos: el propio, de su hermano y de su madre.

Por qué lo acusaron

El 28 de octubre, según la acusación del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Manuel Narváez, la tobillera saltó 16 veces entre las cuatro de la tarde y las 10 de la noche. En ocasiones por pocos segundos, pero una vez por 19 minutos. Sánz dijo que había ido a la casa de su hermano a darle clases de matemáticas a un sobrino.

En una audiencia realizada el 29 de octubre, el juez Lucas Yancarelli revocó la detención domiciliaria y le impuso prisión preventiva. Dijo que «no tenía nada que hacer en la casa del hermano. Hubiera ido el sobrino si necesitaba ayuda».

«La detención domiciliaria no es un cheque en blanco. Objetivamente no la cumplió. Las 16 alertas no tienen razón de ser», agregó. «Yo no sé si fue a lo del hermano o a lo del vecino. Mi obligación es tutelar el proceso.»

La decisión fue confirmada por un tribunal de revisión, con los votos de los jueces Gustavo Ravizzoli y Marco Lúpica Cristo.

«Hubo un incumplimiento»

Hoy la revocaron Eulogio, Sauli y Patricia Lúpica Cristo (hermana de Marco), tal como lo pidió el defensor Gustavo Palmieri.

Al fundamentar la decisión, Eulogio afirmó que «hubo un incumplimiento» por parte de Sánz «pero no fue razonable» dictarle de nuevo la prisión preventiva, que es «una medida excepcional».

«No se puede hablar de riesgo de fuga, pasó de una casa a la otra, no hubo incremento de los riesgos procesales», agregó Eulogio.

«Si bien hubo alarmas, el Centro de Monitoreo dijo que no puede afirmar si el imputado se retiró del domicilio o hubo una falla en el equipo. La policía fue al lugar y constató que ahí estaba Sánz».

En consecuencia, le devolvió la detención domiciliaria por seis meses.