Polémica en Allen: el intendente se tomó días de vacaciones y no dejó a nadie a cargo

El Tribunal de Cuentas de Allen informó ayer al Concejo Deliberante por una irreguralidad detectada en el Ejecutivo: el intendente Marcelo Román (LLA) se tomó unos días de descanso al inicio de año y se olvidó de realizar la designación de su reemplazo temporario.

Las actuaciones fueron notificadas por el presidente del órgano de contralor, Matías Piergentili, y tratadas en sesión extraordinaria. «Mediante la presente me dirijo a todo el cuerpo legislativo a los fines de poner en conocimiento lo actuado por este Tribunal de Cuentas el día 3/1/25 en Intendencia del municipio», comenzó su exposición el titular.

Según detalló, Belén Villar (miembro del Tribunal) se acercó hasta la sede de gobierno el viernes 3 para corroborar la ausencia del jefe comunal. Además, solicitó conocer la resolución donde se certificaba el correspondiente traspaso de mando temporal hasta tanto Román retomara sus labores.

En el acta labrada por el órgano se especificó que Villar fue recibida por el jefe de Gabinete, Benjamín Marin, quien aseguró estar a cargo de la intendencia. Sin embargo, en el libro de resoluciones no se encontró notificación alguna sobre su nombramiento ni sobre el plazo de ausencia de Román.

«Dicha resolución nos comunican que no la encuentran. Por lo tanto, no existe la designación ni comunicación de ausencia por parte del intendente«, precisó el escrito realizado por el organismo. Los registros de la comuna revelan que las últimas resoluciones firmadas por el jefe comunal databan del 19 de diciembre.

Al respecto, el Tribunal de Cuentas precisó a los concejales que analizará qué medidas administrativas y legales tomará por esta omisión del Ejecutivo.

Polémica en Allen: qué dijo el oficialismo sobre la ausencia de Román

Durante el tratamiento del tema, la edil Valeria Bezic (UCR) —perteneciente al oficialimso— negó una acefalía en el municipio y aseguró que la resolución se «traspapeló». Sin embargo, minutos más tarde mencionó que solo se trató de un «atraso» de publicación.

«Visto que el intendente Marcelo Román debe ausentarse de sus funciones por razones personales desde la 1.30 del 1 de enero de 2025 hasta las 23 del 4 enero de 2025, y considerando que mientras dure la ausencia el jefe de gabinete, Benjamín Marin, continuará a cargo de la intendencia», precisa la resolución 2302/2024 leída por la concejal.

«La resolución se traspapeló. Tiene la numeración correlativa y cumple con todos los requisitos como tal. Solo se atrasaron un poquito en publicarla. No sé de dónde habrán sacado que el intendente estuvo ausente varios días. No es así, no paran de mentir«, dijo Bezic.

Por su parte, el opositor Guilermo Penessi (alianza JSRN) destacó la labor del Tribunal de Cuentas y despejó dudas respecto a lo actuado.

«No creo que el miembro del Tribunal sea tan falaz para hacer esa presentación. Llaman la atención los actos adminsitrativos del intendente, más allá de haber dejado el municipio en piloto automático. Es una falta de respeto a las instituciones y a la ciudadania en general«, concluyó.