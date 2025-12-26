Presupuesto 2026: qué pasa si el Gobierno no logra evitar cambios del proyecto durante su tratamiento en el Senado

En el Senado ya inició la sesión extraordinaria para definir el futuro del Presupuesto 2026 de Javier Milei y la Ley de Inocencia Fiscal. El Gobierno confía en contar con los respaldos necesarios para aprobar los dos proyectos sin cambios, sin embargo tiene en mente un plan alternativo por si el primero no sale bien.

Qué pasa si el Gobierno no logra evitar cambios del Presupuesto 2026

El bloque de La Libertad Avanza asegura que tiene los votos para la aprobación general del Presupuesto 2026, pero se mantiene en alerta por el artículo 30 que refiere al financiamiento docente y de la ciencia.

Un funcionario reveló a Noticias Argentinas, minutos antes de ingresar a sesión, que el oficialismo tiende puentes con el bloque de la UCR para conseguir los números que eviten instrumentar cambios en el articulado, lo que obligaría a volver a tratar el proyecto en Diputados.

Otro de los sectores que opone resistencia es el peronismo liderado por José Mayans, sector que también cuestiona el artículo 12 que habla sobre los fondos para universidades nacionales.

Aún así la mesa chica que rodea al presidente Javier Milei se mantiene optimista y cree que se cumplirá con la voluntad del mandatario, pero indicaron que ante un eventual cambio de planes, tienen en mente volver a sesionar el próximo martes 6 de enero en Diputados.

Esto solo se daría si surgen cambios en el proyecto. El cronograma se definirá en función de lo acontecido en el recinto durante la jornada.

Presupuesto 2026 en debate: los votos que podría sumar o restar el oficialismo



El oficialismo tiene entre sus posibilidades tratar el proyecto por capítulos, pero corre riesgo de que se le caigan todos los artículos relativos a los recursos para las universidades y todo el sistema educativo.

El artículo 30, fuertemente rechazado, dispone la eliminación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que fija un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores y cuenta con el respaldo de una decena de radicales: tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Por su parte Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que permanece la duda de un representante de La Rioja, Fernando Rejal, ya que el gobernador de esa provincia rechaza la iniciativa.

Con información de Noticias Argentinas