Presupuesto 2026, en disputa: los puntos que la oposición buscará eliminar en el Senado

El Senado define este 26 de diciembre el destino del Presupuesto 2026 de Javier Milei. El oficialismo se muestra confiado, pero sabe que hay varios artículos que poseen fuerte rechazo por parte de la oposición y algunos sectores aliados que podría cambiarlo todo.

Los puntos que la oposición buscará eliminar en el Senado

La oposición apunta a rechazar el artículo 30 del Presupuesto 2026. Se trata de un punto que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef).

Actualmente, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas. En caso de que el proyecto presupuestario de Javier Milei se apruebe, esos porcentajes dejarán de ser obligatorios.

El documento señala que el Gobierno busca derogar, puntualmente, el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.

La banca oficialista enfrenta una votación ajustada para este artículo ya que varios bloques anticiparon su rechazo. Será determinante la participación o ausencia de senadores durante la votación.

El otro artículo al que apunta la oposición es el 12, este condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El texto establece: «Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell– del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma«.

El rechazo de estos dos artículos podría afectar el documento original del Presupuesto y el mismo tendría que volver a debatirse en Diputados. Cabe recordar que el Gobierno ya sufrió un duro traspié con la oposición en la Cámara baja cuando se tuvo que excluir el capítulo XI que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos.

Presupuesto 2026 en debate: los votos que podría sumar o restar el oficialismo

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores y cuenta con el respaldo de una decena de radicales: tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Por su parte Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que permanece la duda de un representante de La Rioja, Fernando Rejal, ya que el gobernador de esa provincia rechaza la iniciativa.

