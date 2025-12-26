El Senado define el destino del Presupuesto 2026: el oficialismo cuenta votos para lograr su aprobación

El Senado definirá este viernes cuál será el destino del Presupuesto 2026 de Javier Milei. La sesión está programada para las 12 y forma parte del periodo extraordinario que convocó Javier Milei hasta el 30 de diciembre. El Gobierno espera poder sancionar dos leyes clave, el Presupuesto y la Inocencia Fiscal, por lo que está contando los votos necesarios para lograrlo.

La lupa está puntualmente sobre el primer proyecto ya que contiene varios artículos que generan tensión con la oposición aliada. Asimismo la reunión dará lugar a otro momento que concentrarán atención porque el oficialista libertario, Enzo Fullonem tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde.

El oficialismo se prepara para aprobar el Presupuesto 2026

La bancada libertaria que preside Patricia Bullrich tiene asegurados más de 45 votos para la aprobación en general, pero aún así persiste la incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que ya recibió objeciones por parte de la UCR y otros sectores aliados.

Al menos cuatro senadores de Convicción Federal que expresaron su respaldo al Presupuesto, rechazan ese punto que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Fuentes legislativas revelaron a Noticias Argentinas que los radicales que no quieren votar por ese punto son: Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidad esa polémica.

En caso de tener que modificarlo, el proyecto deberá volver a Diputados que ya tiene en agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y el 30 de diciembre.

Presupuesto 2026 en debate: los votos que podría sumar o restar el oficialismo

El oficialismo tiene entre sus posibilidades tratar el proyecto por capítulos, pero corre riesgo de que se le caigan todos los artículos relativos a los recursos para las universidades y todo el sistema educativo.

El artículo 30, fuertemente rechazado, dispone la eliminación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que fija un aumento progresivo hasta llegar al 1% del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores y cuenta con el respaldo de una decena de radicales: tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Por su parte Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que permanece la duda de un representante de La Rioja, Fernando Rejal, ya que el gobernador de esa provincia rechaza la iniciativa.

Con información de Infobae y Noticias Argentinas