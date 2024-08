Promesa incumplida: el centro de internación para mujeres con consumo problemático en Neuquén nunca se puso en marcha

«No está funcionando». Esa fue la respuesta del ministerio de Salud de Neuquén ante la consulta por el centro de internación para mujeres con consumo problemático de droga. «Fue un anuncio de la gestión anterior, pero no se puso en marcha», agregaron.

El 1 de marzo de 2022 el exgobernador Omar Gutiérrez (MPN) abrió las sesiones ordinarias legislativas con una promesa: remodelar el antiguo hospital de San Patricio del Chañar y crear, según sus palabras, «el primer centro de rehabilitación de adicciones para nuestras mujeres».

Incluso se habló de que sería una comunidad terapéutica abierta, con capacidad para 15 usuarias, y a partir de 2023 el sitio estaría acondicionado para recibirlas.

¿Por qué es importante? Porque dentro del sistema público de salud de la provincia no hay un espacio específico de internación para mujeres con consumo problemático de sustancias, como sí para varones. Lo que se hace en los establecimientos hoy es la desintoxicación, y se ofrecen distintos tipos de acompañamientos ambulatorios.

El hospital Castro Rendón cuenta con cinco de las diez camas del servicio de salud mental reservadas para usuarias, y en algunos casos se recurre a derivaciones por convenios con privados, como Aser, que es un centro cristiano.

«Si una mujer tiene que internarse y tiene hijos a cargo, no hay lugares»

«Es uno de los principales problemas el consumo problemático que nos llega a la guardia. A veces llega una persona que consumió alcohol, intoxicado por clínica, y después se lo deriva a salud mental como para evaluar un tratamiento. Hay mucho consumo de lo que llaman crack, que en los últimos meses se incrementó muchísimo, cocaína, marihuana, alcohol, y pastillas (benzodiacepinas como el clonazepam)», explicó la psicóloga Luisina Croceri.

Ella es parte de «La nueva brújula», un dispositivo de abordaje de los consumos problemáticos que funciona en el hospital Heller, el único con una guardia de salud mental interdisciplinaria las 24 horas.

Eugenia Rovelotti, también psicóloga, aseguró que en lo referido a mujeres «en el agudo, llega más población adolescente». Rebeca Higuera, acompañante terapéutica, sumó: «puérperas (que han parido recientemente) con consumo ha aumentado bastante». La interconsulta a veces es por pediatría porque le da «metabolitos positivos a un niño o un bebé. Le hacen un análisis y le sale que tiene cocaína en sangre».

Croceri señaló que gracias a las políticas de género se han revisado y repensado mandatos.

«A las mujeres llegar a un tratamiento siempre les costó porque había un juicio en relación a una mujer consumidora. «¿Cómo una madre va a consumir?» Eso es lo que siempre pasaba. El poder plantearlo hoy como un problema de salud la puede correr justamente de ese lugar moralista, estigmatizante y la posibilidad de llegar a por lo menos que sea asistida, abordada, no es algo sencillo. Si una mujer tiene que internarse y tiene hijos a cargo no hay lugares, ahí ya para una internación de largo plazo, por ejemplo, en eso no contamos», subrayó.

Parte del equipo del hospital Heller. Foto Matías Subat.

Rovelotti indicó «en los hospitales públicos hacemos la desintoxicación, que son de 7 a 14 días, después de eso hay quienes pueden sostener un tratamiento ambulatorio, y siempre es digamos lo deseable, y hay otros que no, que requieren realmente una internación por distintas razones y no tenemos en realidad para mujeres nada, y para varones casi nada tampoco«.

Aclaró que siempre las internaciones prolongadas son «la última instancia» cuando otros tratamientos fracasan.

Las tres están participando de la construcción de un proyecto para «armar un centro de día o un hospital de día» en la zona oeste de la ciudad, enfocado en consumo problemático. «Lo necesitamos para poder dar respuesta, para complejizar el equipo, tener más recursos en todos los sentidos», afirmó Rovelotti.