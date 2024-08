Proyecto Calcatreu: “El pueblo mapuche jamás fue minero”, afirman desde el Parlamento

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, aseguró que “el pueblo mapuche jamás fue minero” porque es “inconcebible desde su marco espiritual romper un cerro para sacar el oro” y afirmó: “No es cierto que hay consenso social, hay un gran enojo de muchas comunidades” por el proyecto Calcatreu que está en etapa final para iniciar el proceso de explotación minera.

Al igual que otras comunidades y organizaciones que ayer se expresaron en Jacobacci en rechazo al proyecto Calcatreu, Carriqueo fundamentó la negativa del Parlamento Mapuche por una cuestión tradicional, la defensa de los recursos naturales y la falta de información específica de la iniciativa.

“Las pautas culturales de las comunidades son desconocidas”, acusó Carriqueo en diálogo con diario RÍO NEGRO y señaló que las actividades tradicionales de la región son la ganadería y la lana, dos rubros a los que el Gobierno debería apuntalar con políticas públicas.

El referente mapuche remarcó que piden una consulta previa, libre e informada a todas las comunidades ubicadas en el radio de la inversión, que son cuatro: Peñi Mapu, Ngpun Curra, Putren Tuli Mahuida (estas tres ubicadas en la reserva Lipetrén) y Río Chico. Indicó que el Gobierno estableció un “protocolo” de consulta solo para uno o dos referentes por comunidad, “desconociendo” que las definiciones son comunitarias y también cuestionó que la provincia solo contemple a dos comunidades cercanas, sin incluir al resto y a las organizaciones reconocidas por ley como el Codeci y el Parlamento Mapuche.

Otro cuestionamiento es que la Provincia “exige” a las comunidades el acompañamiento al proyecto y no hay propuestas alternativas de otorgamiento de “tierras aptas y suficientes para que se desarrollen”.

“Les hacen firmar la utilización de la tierra y no les dicen que en 5 años esa tierra va a estar muy afectada, sobretodo por el agua, un recurso que no tienen estos territorios”, afirmó Carriqueo quien pidió: “Que informen fehacientemente todo, tienen una actitud no transparente, engañosa, sin decir todo lo que va a pasar y la afectación del ambiente que quedará, eso ya lo vimos en el norte”.

Indicó que respecto al agua las comunidades ya observan una «baja en las aguadas» consecuencia de la crisis climática y también del uso para la exploración que ya se ha realizado. «Se debe dar una discusión social porque esta situación no va a afectar solo a las comunidades cercanas, es un proyecto de alto impacto», insistió.

El vocero del Parlamento Mapuche indicó que 15 días atrás fueron recibidos por el ministro de Gobierno, Federico Lutz, quien les informó que “el proyecto minero es una política del Gobierno y de ahí no se iban a mover”. Advirtió que apelarán a acciones legales contra las empresas si no prosperan otras iniciativas y mencionó el antecedente de un fallo de 2005 que frenó Calcatreu.

«Lo que hay es una crisis económica en Argentina y falta de trabajo, pero no es que los proyectos extrativistas nos salvan», afirmó Carriqueo quien consideró que «el Estado debe poner los recursos para apostar al sistema productivo tradicional» de la Región Sur (ganadería y lana).