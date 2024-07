Proyecto Calcatreu: rechazo de ambientalistas a la explotación de oro en Río Negro

Organizaciones ambientalistas de la cordillera y referentes de comunidades mapuches expresaron su rechazo al proyecto Calcatreu que busca la explotación de oro al sur de Jacobacci, en Río Negro, mientras que el Gobierno alienta la iniciativa privada de la empresa Patagonia Gold con el foco puesto en el “desarrollo” de la Región Sur.

Bajo el lema “¡No a Calcatreu!”, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política, Organización Ecologista Piuke, Asamblea por el Agua y el Territorio de Huahuel Niyeo, Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Allen, Organización Wiji Kvrvf, Espacio Asambleario Autónomo difundieron hoy un extenso pronunciamiento respecto del proyecto que está en debate en Río Negro y que tendrá su instancia de participación ciudadana con audiencia pública no vinculante el 30 de agosto.

Las organizaciones ambientalistas se reunieron el fin de semana para debatir y “compartir diagnósticos” y en paralelo el propio gobernador Alberto Weretilneck junto a funcionarios provinciales en los últimos días recorrieron la Región Sur y participaron de una reunión abierta a la comunidad realizada en Jacobacci con unas 600 personas en las que aseguraron un importante respaldo de la comunidad al proyecto Calcatreu.

LA REGIÓN SUR LE DICE SÍ AL PROYECTO MINERO DE CALCATREU



En vísperas de la próxima audiencia pública, Ingeniero Jacobacci se mostró unido y orgulloso de apoyar la minería. En el polideportivo, la comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su… pic.twitter.com/C7Ybu1qeax — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) July 28, 2024

En una visión distinta a la oficial, las organizaciones ambientalistas y mapuches calificaron que “con el mismo vértigo traicionero del que se valió a fines de 2023 para reformar la Ley de Tierras y la legislación minera, ahora el gobierno de Alberto Weretilneck impulsa la aceptación del extractivismo minero entre la población rionegrina”.

Cuestionaron que el Gobierno busca “seducir a sectores históricamente empobrecidos y olvidados (…) con una hipotética bonanza económica” y afirmaron que las consecuencias de la explotación de oro en la Región Sur “tendrá consecuencias inclusive fuera de la jurisdicción provincial”.

Según las organizaciones críticas del proyecto de megaminería esta iniciativa “provocaría que Río Negro asuma características de distrito minero y escenario propicio para repetir los impactos ambientales negativos que se dieron en las minas de Veladero, San Juan, La Alumbrera, Catamarca y Pirquitas en Jujuy y afectaría no tan indirectamente a las demás actividades, léase turismo, fruticultura y ganadería”.

Otro punto cuestionado es la falta de consulta previa libre e informada a las comunidades mapuches y recordaron que tiempo atrás en conjunto varias lof lograron una medida cautelar de freno a las exploraciones mineras, que luego fue revertida por la Justicia.

También objetaron la audiencia pública no vinculante convocada para el 30 de agosto para la cual se puso a disposición un documento de 2.800 páginas que los participantes “deberían conocer al dedillo para fundamentar sus opiniones en esa instancia”.

“La urgencia del gobierno no tiene justificación alguna y su crispación obedece a una certeza: la abrumadora mayoría de la población rionegrina no quiere megaminería. El proyecto Calcatreu no tiene licencia social”, indicaron las organizaciones que recordaron la derogación de la ley anticianuro en diciembre de 2011 cuando Weretilneck era vicegobernador.

“Queremos que el agua sea para las comunidades y los barrios, no para las mineras. Que evangelismo mediante unos pocos elijan subordinarse a las reglas del capitalismo, no implica que el conjunto del pueblo mapuche deje de defender los newen (fuerzas) y gnen (guardianes) del territorio, en Calcatreu y donde sea”, sentenciaron en el documento difundido.