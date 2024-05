Qué consecuencias trae al país que España retire a su embajadora de manera definitiva

El gobierno español ordenó que su embajadora, María Jesus Alonso Jiménez, regrese a Madrid tras el conflicto diplomático que tuvo el presidente Javier Milei con Pedro Sánchez. Conocé qué consecuencias prácticas podría traer al país la falta de esta figura.

Diego Guelar, quien fue consultado por el medio digital Infobae, enfatizó en primer lugar que la decisión del mandatario europeo fue una cuestión electoral. Es que consideró que polarizar con Milei, un líder de la derecha en ascenso en el concierto internacional, podría favorecer las chances del partido de Sánchez, el PSOE, para las elecciones parlamentarias de la UE, donde el Partido Popular es favorito.

Describió que la medida representa en los hechos reducir la representación a nivel de Encargado de Negocios, un funcionario de menor rango, y expresa en términos diplomáticos que un gobierno mantiene con el otro un conflicto. “No se rompen relaciones, pero es una decisión previa a romperlas, que es algo extremo que no parece que vaya a producirse”, aclaró el ex embajador de Estados Unidos, China y Brasil, Guelar.

Otro diplomático, también de dilatada trayectoria pero que pidió reserva, coincidió en que se trata de una decisión en términos de relaciones exteriores que busca “mandar una señal de fuerte molestia”.

Los dos reconocieron que no hay una alteración de los flujos comerciales, ni de los trámites consulares, como puede ser sacar una visa, viajar, exportar o importar. Sí, en cambio, hubo diferencias sobre qué puede pasar en materia de negocios y grandes inversiones.

“El dinero es cobarde, es enemigo de los conflictos. Donde hay conflicto se para la inversión automáticamente. Los empresarios que primero dijeron que la reunión con Milei había sido fabulosa, luego difundieron un comunicado criticando los dichos del presidente argentino contra Pedro Sánchez”, afirmó Diego Guelar.

La otra fuente indicó una consecuencia negativa: “Puede haber algún impacto menor en la actitud de España en alguna negociación, pero nada más. Las inversiones van o vienen por razones económicas y no por la presencia de un Embajador”.

“Estos episodios no van a afectar la relación entre Argentina y España, que es una relación de 500 años, muy compleja, muy rica y muy positiva. Sí, este es un hecho electoral español que está siendo utilizado centralmente por Sánchez pero también por Vox de Santiago Abascal. Hoy Milei es el centro de la política de España. Si el Partido Socialista Obrero Español logra condensar la oferta electoral de izquierda para enfrentar a la derecha dura, gana el PSOE, pero también puede ganar Vox. Aquí, el Partido Popular deberá tener una estrategia para encontrar su lugar”, explicó Gulear.

Con información de Infobae.

María Jesús Alonso Jiménez es la actual embajadora de España en Argentina.

Según indica su curriculum vitae, publicado en la web del Ministerio de Exteriores, María Jesús Alonso Jiménez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona e ingresó en la carrera diplomática en 1983.

Ha sido Directora Adjunta de la Escuela Diplomática, Subdirectora de Europa Oriental, Consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, Vocal Asesora en el Departamento de Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno y Embajadora para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género.

Antes de Buenos Aires, estuvo destinada en las Embajadas de España en Turquía, Holanda, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas.

Ha sido Embajadora de España en la República de Camerún (2005‐2008) y en la República de Ghana (2014‐2017) y desde septiembre de 2017 ha sido Vocal Asesora en el Gabinete de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.