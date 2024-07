Quién es Diego Mauro, el piquetero elegido por el gobierno de Neuquén como adversario

Diego Mauro se convirtió en unas últimas horas en uno de los dirigentes sociales más visibles de Neuquén. Cabeza del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) que controla la cooperativa Viento Sur, la que recibió casi 1.200 millones de pesos en el último año de gobierno de Omar Gutiérrez, el fiscal jefe Pablo Vignaroli dice que se ignora su domicilio pero no lo considera prófugo, y él afirma que se presentó este lunes en la fiscalía y le dijeron que nadie lo busca.

«Vivo en una chacra, anoche festejé el campeonato (la Copa América que ganó Argentina), tengo dos hijos, soy una persona común«, dijo en diálogo con diario RÍO NEGRO.

Su nombre es conocido en los medios desde hace años: cuando hay un piquete o una marcha, es de rutina consultarlo.

En la conferencia de prensa que dio el viernes después de 14 allanamientos el fiscal jefe de Delitos Económicos Pablo Vignaroli iluminó un costado desconocido del dirigente.

«No sabemos dónde vive. Tenía un domicilio en Fernández Oro, y allí no vive», dijo Vignaroli. «Puede tener algún domicilio en esa zona, sale en todos los medios de comunicación, va a todos los cortes de ruta y manifestaciones, pero su domicilio lamentablemente no lo conocemos», agregó.

Reveló que «está autorizado a manejar las cuentas bancarias de la Cooperativa» y usa una Renault Kangoo que compraron con el dinero girado por el gobierno. El vehículo fue secuestrado, por eso este mediodía se movilizaba en colectivo.

Sin partido político

«Me causa gracia», dijo Mauro a diario RÍO NEGRO. «Cuando Vignaroli decía eso, yo estaba en los calabozos de la comisaría Primera acompañando a las compañeras detenidas».

Este medio le preguntó al ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, si lo conoce. «He soñado con Diego Mauro, por los cortes», respondió. El dirigente social, a su vez, señaló que «lo ví en algunas reuniones».

Qué es el FOL

«Somos una organización social, no tenemos partido político», dijo respecto del FOL. «Nos consideramos de izquierda, pero los compañeros tienen libertad, no competimos políticamente como organización».

Aclaró que el «FOL Auténtico» que menciona Vignaroli «no existe. Están el FOL al que pertenezco yo y el FOL Unidad. Como en todas las organizaciones, hay desprendimientos».

Sabe que su imagen está bajo la lupa. «Soy un tipo común. Vivo en una chacra, ahora tengo todo congelado. No tengo tarjeta de crédito, yo me manejo con efectivo, con billetes, así me enseñó mi viejo».