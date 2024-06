Raúl Castells apuntó contra el Gobierno de Milei: «Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo»

En una declaración impactante, Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados y precandidato presidencial en las últimas PASO 2023, apuntó una vez más contra el Gobierno de Milei. Acusó de «nazi» al bloque libertario y lanzó fuertes críticas al presidente.

Castells fue contundente en su mensaje dirigido al gobierno libertario y expresó en declaraciones radiales: “No le conocemos la cara a ninguno de ellos, no hay diálogo y en los medios cuatro veces me negué a hablar con ellos. Planteamos que nuestra amplitud democrática termina donde empieza el nazismo”. En esa misma línea, el dirigente sostuvo su postura de que no tiene intenciones de debatir con «los nazis» haciendo referencia al gobierno y declaró: «Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos”.

Por su parte Castells se refirió a la problemática con los alimentos y el hallazgos de estos en un depósito del Ministerio Capital Humano, por lo cual en su descargo aseguró que el Estado «no tiene ningún empacho de tener 6 millones de kilos de alimentos mientras el pueblo se muere de hambre». En este sentido argumentó: «Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos”.

Asimismo el dirigente hizó una comparación entre la gestión de Milei y la del expresidente Carlos Menen, y sostuvo que para él es un «error» ponerlos en la misma línea. “Es un error los que creen que estamos ante un gobierno menemista. Menem era liberal, pero no era un gobierno nazi o cosas por el estilo», señaló.

Con información de Noticias Argentinas