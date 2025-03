Reclamo en El Bolsón: piden reubicar a un docente que fue denunciado por abuso en 2021

La comunidad educativa de la Escuela 268 de El Bolsón están en alerta y reclaman que el ministerio de Educación reubique de sus tareas a un docente de Educación Física que titularizó el cargo y años atrás tuvo una denuncia e investigación por abuso de menores que fue archivada en la Justicia. El ministerio evalúa el caso.

Padres y madres se autoconvocaron y hoy realizan una protesta frente al edificio escolar preocupados por la “vulnerabilidad” de los niños y los “derechos avasallados”.

El docente cuestionado es el profesor titular de la materia de Educación Física en todas las secciones de primero a quinto grado y también cubre una sección de sexto grado de la primaria que tiene una matrícula de unos 300 chicos.

Las familias piden que el docente sea reubicado en otras tareas administrativas o de otro tipo ajenas a tener a cargo a las infancias. “Pedimos a Educación que no esté más al frente de los niños con cargo de cuidador, nos genera incertidumbre y no podemos exponer a los chicos”, señaló a Diario RÍO NEGRO Gladys una de las madres autoconvocadas.

El docente fue denunciado en 2021 por abuso en provincia de Buenos Aires pero por hechos acontecidos en un establecimiento educativo de El Bolsón entre 2017 y 2018. En ese momento la denuncia fue derivada a la fiscalía de la localidad andina y desde Educación se instruyó un sumario administrativo.

En febrero de 2023 la Fiscalía notificó al ministerio que no hubo ratificación de la denuncia y por lo tanto el caso se archivaba, aunque no se determinó la culpabilidad o inocencia. En el ámbito administrativo no se encontraron pruebas que certifiquen la responsabilidad del docente, informó Romina Procopo, vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación ante la consulta de diario RÍO NEGRO.

Familias de alumnos de la Escuela Primaria 268 de El Bolsón reclaman la reubicación de un docente. Gentileza

La intervención de Educación

La funcionaria dijo que “se entiende la situación de las familias” y en ese sentido puntualizó que Educación dispuso de una “pareja pedagógica”, que es una figura de acompañante en el aula para que el docente no se encuentre solo frente al alumnado.

Indicó además que la semana pasada se trabajó en la localidad con “distintos dispositivos” y se continuará esta semana “con reuniones con padres y la comunidad educativa para evaluar distintas posibilidades”.

Por ahora no hay resolución, pero no se descarta una reubicación porque prima el derecho laboral.

Procopo informó además que el docente este año retomó la actividad en la escuela, luego de una licencia y pedido de reubicación que él mismo realizó, en agosto de 2023 cuando la Junta de Disciplina determinó que quedaba exento de cargos.

La vocal gubernalmental remarcó que no existe otra denuncia contra el docente ni sumario abierto.

El reclamo de las familias: “pedimos que lo reubiquen”

“El año pasado empezó como interino en la escuela y la gravedad se da luego de que en diciembre obtuvo la titularidad del cargo”, señaló la referente de los padres y madres, quien indicó que muchas familias al tomar conocimiento de esta situación decidieron no enviar a los niños a las clases de Educación Física del docente cuestionado, retirándolos de la escuela en ese momento.

La titularidad del cargo se realizó mediante asamblea y fue obtenida por el puntaje del educador, explicaron desde el Consejo de Educación.

Las familias acudieron con su reclamo a la dirección de la escuela, a la supervisión y el Consejo Escolar donde le indicaron que ante el archivo de la causa y la presunción de inocencia no se puede afectar el derecho laboral del docente.

“No es un pedido descabellado, pedimos a la ministra que se haga cargo y lo reubiquen en otras tareas sin afectar su derecho al trabajo, pero creemos que mantenerlo a cargo de los chicos se avasallan los derechos a las niñas, niños y adolescentes”, indicó Gladys, vocera de los padres.

Las familias en un comunicado público señalaron: “Nada nos garantiza que nuestros hijos no estén siendo vulnerados en sus derechos y por tanto nuestra exigencia es que dicho docente no vuelva a trabajar con menores de edad hasta que se resuelva su situación judicial”, indicaron y pidieron que tampoco se le asigne tareas en otras escuelas.