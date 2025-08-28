Recorte de tierras a dos comunidades mapuches: aseguran que hay privados que «nunca se vieron»

«Vemos al INAI a disposición de la Sociedad Rural y del poder empresario«. Las palabras corresponden al lonco de la zonal Ragiñce Kimvn, Luis Romero, que representa a las comunidades mapuches Rams y Quinchao, cuyos territorios fueron recortados ayer por el gobierno nacional de Javier Milei.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el referente describió a la medida oficial como «una muestra más de esta gestión» que está produciendo «políticas en desmedro de los pueblos originarios» a través del INAI, pero también «en otros organismos».

Las resoluciones 139/2025 y 140/2025 conocidas este miércoles en el Boletín Oficial dejaron sin efecto parte de la ocupación «actual, tradicional y pública» de las dos comunidades, ubicadas en la zona de centro de la provincia, entre los departamentos Catan Lil, Zapala, Aluminé y Picunches.

Cuántas hectáreas recortaron a las dos comunidades mapuches en Neuquén

Romero puso el recorte en números: según dijo, la zona afectada para los Quinchao es de una 3.600 hectáreas, mientras para los Rams el número asciende a 4.800 hectáreas.

En general, son sectores de invernada y veranada, claves para el ciclo ganadero de las comunidades, en especial en una zona como la precordillerana donde la presencia de agua no siempre acompaña. «Son terrenos que se ocupan, se usan de manera comunal», dijo Romero en contacto con este diario.

El organismo nacional había reabierto los relevamientos en noviembre pasado, acción que ya había causado malestar en la conducción mapuche. Pasados casi 10 meses, ayer confirmó su decisión y dejó sin efecto los territorios reconocidos en primera instancia, sobre los que habían planteado objeciones dos privados.

En el caso de los Rams, del paraje Media Luna y Hiahuin Colo, el pedido de revisión lo presentaron privados de origen francés, al parecer ligados a la actividad ganadera, como consecuencia de un proceso de sucesión sobre tierras superpuestas con la comunidad. «Nunca se los vio en la zona«, dijo Romero.

Los Quinchao, en tanto, fueron cuestionados por la cementera Loma Negra, que tiene una explotación de canteras en una zona compartida con la agrupación mapuche, a pocos kilómetros de la ciudad de Zapala.

Reunión clave este viernes en Zapala

Consultado por los pasos a seguir, Romero dijo que ayer, horas después de conocerse lo dispuesto por el Gobierno, hubo una reunión con las comunidades y se acordó iniciar gestiones con un equipo de abogados.

Además, este viernes se hará una reunión del consejo zonal en Zapala, donde se abordará la cuestión, con posibles medidas de protesta en análisis. «Lo vamos a definir mañana«, dijo el representante.

Para el werken la zonal Ragince Kimvn, el INAI procedió «sin hacer constatación presencial de lo que se estaba haciendo», ya que «nunca enviaron a nadie, nunca se realizó por ejemplo una inspección ocular con la comunidad».

«Nos vamos a mantener firmes», finalizó.