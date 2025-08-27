Nación recortó los territorios de dos comunidades mapuches en conflicto con privados en Neuquén

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) recortó los territorios de dos comunidades mapuches de Neuquén que mantenían conflictos con privados en la zona centro de la provincia. El proceso había iniciado el año pasado, cuando el organismo reabrió los relevamientos territoriales, ya culminados.

La decisión se publicó en el Boletín Oficial de este miércoles a través de dos resoluciones del organismo que conduce Claudio Avruj, la 139/2025 y la 140/2025, que impactaron en la ocupación reconocida a las comunidades Rams (Catan Lil) y Quinchao (Picunches).

El INAI había comunicado en noviembre pasado la reapertura de ambos expedientes, los cuales se encontraban finalizados en todas las instancias.

Fue en respuesta a la solicitud de dos privados, un grupo de origen francés dedicado a la ganadería y una cementera, que planteaban objeciones sobre las tierras en cuestión, ubicadas mayormente en la zona precordillerana de Neuquén.

Redujeron el territorio de dos comunidades mapuches de Neuquén: los casos

En el caso de los Rams, del paraje Media Luna y Hiahuin Colo, el proceso de revisión buscó constatar si se habían afectado los derechos de sucesión de Bruno Albert Marius Cartier-Millon, fallecido en octubre de 2023.

INAI consideró en la disposición de este miércoles que las parcelas conflictuadas «efectivamente» se superponían, encontrándose entonces «debidamente documentadas las manifestaciones» de los peticionantes.

Acreditó que el procedimiento, en el que también participó la provincia de Neuquén, «no cumplió las exigencias que se encontraban predispuestas y previamente instrumentadas», y que si bien la comunidad contaba con «reconocimiento de propiedad comunitaria», el relevamiento «se extendió sobre fracción mayor», acreditando «el perjuicio» señalado por el privado.

Con esos argumentos, resolvió entonces «revocar y dejar sin efecto la constatación de ocupación actual, tradicional y pública» fijada en la resolución 470/2018.

El organismo nacional ordenó una medida similar en el expediente de la comunidad Quinchao. Dijo que, por la información disponible, resultó «incompatible» constatar una ocupación actual, tradicional y pública.

Sumó la omisión de «información determinante», así como también de «manifestaciones y documentación obrante» en el trámite de relevamiento que determinó las tierras de la comunidad.

Como en el caso anterior, también definió «revocar y dejar sin efecto» la «constatación de ocupación actual tradicional y pública», establecida por la resolución 85/2023.

La reapertura del expediente de los Quinchao, que ahora concluyó con la disminución territorial, la había solicitado la cementera Loma Negra, empresa que tiene en el predio conflictuado una de sus principales canteras.

A la comunidad se le habían reconocido 28.649 hectáreas entre los departamentos Picunches, Zapala y Aluminé.

Antes y después: así quedaron los territorios de las comunidades mapuches

Antes y después de Rams:

Antes y después de Quinchao: