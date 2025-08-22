Nuevo encuentro entre el gobierno de Neuquén y mapuches para destrabar el relevamiento territorial

El Gobierno de Neuquén y los consejos zonales de las comunidades mapuches volvieron a encontrarse este viernes 22 de agosto. Retomaron el diálogo en una mesa de trabajo que abordó el estado de los relevamientos territoriales y la creación de un Registro Especial de Comunidades. Desde el Ejecutivo destacaron que buscan generar un espacio de intercambio y construcción conjunta: «Es importante que podamos reunirnos».

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, enfatizó la importancia del diálogo como una herramienta para fortalecer la institucionalidad y lograr soluciones definitivas. «Neuquén tiene una historia de respeto y reconocimiento hacia el pueblo mapuche, y queremos seguir transitando ese camino, construyendo acuerdos que permitan soluciones definitivas», remarcó.

La reunión, según Luis Romero de la zonal Ragince Kimvn, fue «positiva». «Es una herramienta fundamental para construir y consolidar procesos», señaló.

También participó Carolina Quintupuray de la zonal Lafchenque. «Es importante retomar la mesa de trabajo porque había temas pendientes de marzo. Notamos que hay iniciativa y ganas de seguir avanzando», resaltó.

Neuquén: los temas pendientes y el registro de las comunidades mapuches

En la reunión se recordó a las comunidades la necesidad de completar las actas que legitiman la representatividad de cada consejero zonal. Este requisito es considerado clave para dar continuidad a los procesos administrativos y jurídicos que se discuten en la mesa de trabajo.

Además, se avanzó en el diseño del Registro Especial de Comunidades, un punto central de la agenda que se había estancado. La ley que lo establece existe desde un decreto firmado durante la gestión de Omar Gutiérrez, pero no se había implementado. El vocero de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, había advertido que el registro es una herramienta clave para ordenar la presencia de cerca de 80 comunidades en la provincia, muchas de ellas en situación de inseguridad jurídica.

Carolina Quintupuray, de la zonal Lafchenque, manifestó que notan en el Gobierno «iniciativa y ganas de seguir avanzando». La referente subrayó que ahora llevarán la información a los lonkos para que firmen las actas y se puedan destrabar los procesos. «Nunca nos negamos al diálogo, la protesta es un derecho, pero tiene que ser así, sentarnos a trabajar», afirmó.

Expectativa por la agenda y los encuentros entre las comunidades mapuche y el Gobierno de Neuquén

Los referentes de las comunidades mapuches insisten en la importancia de la seriedad en el proceso. Jorge Nahuel había remarcado que la creación del registro y la regularización de la propiedad de la tierra son derechos reconocidos en la Constitución Nacional desde 1994, pero que en la práctica «hace 31 años que se incumple».

Del encuentro participaron, además de Tobares, el subsecretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Grandi; el delegado de la Región del Pehuén, Mario Bruce; Gilberto Huilipan, CPI del Consejo Zonal Xawunco; y Fernando Maripil, CPI coordinador del Consejo Zonal Pikunche, entre otros referentes de las comunidades.