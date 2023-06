Reforma constitucional en Jujuy: las angustiantes horas que vivió un turista detenido por la policía jujeña

Cristian Oviedo tiene 27 años, es marplatense pero hace 7 años vive en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde viajó a conocer el Noroeste argentino. Pero su viaje terminó muy mal ya que fue detenido por la policía jujeña en medio de la represión a las protestas por los cambios en la Constitución que introdujo Gerardo Morales. Oviedo fue subido a una camioneta de la policía sin ningún motivo y pasó detenido varias horas en condiciones deplorables y con una gran angustia.

Junto a Nahuel, su pareja, pensaron en viajar al norte para el fin de semana largo. Hicieron estadía en la ciudad de Salta, rentaron un auto al llegar a «La Linda» pero la estadía se transformó una verdadera pesadilla y terminó en la cárcel «Alto Comedero».

Cristian fue a parar al Servicio Penitenciario sin haber hecho nada, solo por preguntar en la ruta cuándo avanzaban los vehículos. «Dos policías me agarraron de una manera violenta sin haber hecho nada, me suben a un camión de la policía y lo único que me acuerdo es que una persona me dijo ‘soy abogada decime tu nombre‘ y los policías me tapan la boca cuando quiero decirlo«, manifestó

«Desde el primer momento dije que era turista, y así y todo me violentaron», afirmó Cristian a medio locales. «Me taparon la boca para que no diga mi nombre», remarcó.

«Ellos me trasladan sin decirme nada ni a dónde. El uniforme de estos dos policías decía ‘investigaciones‘ y en un momento pensé: ¿Me estarán secuestrando? Fue una situación muy angustiante«.

Después de todo esto, «viene un comisario que por órdenes de arriba nos debían trasladar al servicio penitenciario «Alto Comedero», me secuestraron mis cosas, mi celular a otro lado, me tomaron las huellas y me sacaron fotos. El director de la cárcel nos dijo que a partir de ese momento quedábamos privados de nuestra libertad«, agregó.

Gracias a la ubicación en tiempo real que Cristian le mandó a su pareja por WhatsApp, este pudo llegar al lugar de detención presentándose como abogado. «Habla con el director del Servicio Penitenciario, quien me avisó que él me esperaba afuera, que me quede tranquilo. Estuve detenido más de un día y fue la peor noche que pasé en mi vida«, cerró.