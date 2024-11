Regalías | Weretilneck quiere actualizar el mapa productivo: habrá municipios perdedores y ganadores

El esquema que piensa el gobernador Alberto Weretilneck para una redistribución de las regalías hidrocarburíferas en Río Negro tiene como premisa actualizar el mapa productivo de gas y petróleo en el Alto Valle y en ese nuevo escenario hay perdedores y ganadores entre los municipios.

El gobernador semanas atrás anticipó en el acto por el aniversario de Mainqué que va a enviar a la Legislatura un proyecto para rediscutir las regalías prometiendo la inclusión de esa localidad como municipio productor, que se sumaría a otros nueve que están en esa categoría.

El anunció encendió las alarmas principalmente de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, que de inmediato llamó al mandatario y dejó una advertencia en defensa del reparto actual que tiene a su ciudad como la principal beneficiaria, con un 60% del total que se reparte entre los productores. También reclamó una deuda por el pasivo ambiental de varias décadas.

Weretilneck dejó algunas definiciones ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. Por un lado, no moverá el 10% que se reparte entre los municipios, es decir que no modificará la cuota que va destinada a la provincia. Con ese esquema, serán los municipios los que deban “barajar y dar de nuevo”.

Hoy la ley establece que de ese 10% para los municipios, un 35% va a los nueve productores y el resto a la distribución general de las comunas según el índice de coparticipación.

“La ley existe desde hace varios años, el mapa productivo del gas y petróleo de Río Negro no es el mismo”, advirtió el gobernador en alusión a los desafíos de la industria para los pozos convencionales, que están en retroceso en materia productiva, y los no convencionales, en auge.

La ley fija que de la porción que se reparte entre los productores, Catriel obtiene el 60% de las regalías; Allen el 11,69%; General Roca el 9,87%; Campo Grande el 7,09%; Fernández Oro el 3,03%; Cinco Saltos el 2,83%; Cervantes el 1,99%; Contralmirante Cordero el 1,79% y Cipolletti el 1,71%.

Weretilneck afirmó que “hoy hay municipios que están produciendo menos y hay municipios que están produciendo más”. En el grupo de los que crecieron mencionó a Allen, Campo Grande y Cinco Saltos. Entre los que bajaron su producción nombró a Catriel, Cipolletti y Roca.

Dato $6.580.000.000 es lo que repartió la Provincia en concepto de regalías a los municipios entre enero y octubre.

Para el gobernador hay una idea de “sincerar el mapa productivo” y dijo que la Provincia “tiene geolocalizados todos los pozos, sabemos cuánto produce cada uno y sabemos en qué ejido está” afirmó.

El Gobierno pretende que la futura ley, que prometió enviará para el debate a la Legislatura próximamente (sin plazo definido), comprenda los nuevos indicadores para establecer la cuota de regalías que le correspondería a cada uno, incorporando municipios como Mainqué que hoy no están en esa distribución. Por ahora, el gobernador no nombró a ninguna otra ciudad para sumar, pero sí cambios en el porcentaje en función de lo que generan.

También advirtió que existe un problema con los pozos que no tienen determinado en qué jurisdicción municipal se encuentran o algunos que “no están en ningún ejido”, incluso mencionó que hay municipios que recaudan por la producción de pozos que en la práctica están en jurisdicción ajena.

El gobernador explicó que los municipios no tienen acuerdos por sus límites y no están validados por ley, por eso se generan estos “grises” que se deben resolver. “Hay un porcentaje de pozos que hoy no están en ningún lado y hay que buscar la manera de consensuar entre los municipios la provincia para tratar de ser lo más justos posible”, señaló.

En principio, según indicó Weretilneck, el primer paso sería actualizar el esquema según la producción y por otra parte, definir cómo distribuir aquellos pozos que están en límites difusos.