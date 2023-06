Represión en Jujuy: denunciaron la detención de un chico con discapacidad y otro con autismo

Tras la violenta represión registrada ayer en Jujuy contra manifestantes que rechazaban la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales, se conocieron nuevos detalles de las detenciones de personas en el marco del accionar policial .

Alrededor de 170 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y al menos 68 detenidos, fue el saldo del accionar policial que se extendió por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, apobada y jurada en la Legislatura local. El Gobierno provincial que encabeza Gerardo Morales decretó para la jornada de hoy asueto administrativo y escolar.

Ayer, en una entrevista televisiva en C5N, una mujer denunció que a «un chico con autismo le reventaron la cabeza porque quiso defender al chico que tenía discapacidad«. «Le reventaron la cabeza los canas, los sacaron como animales de las casas, ellos nada más fueron a comprar lo que yo les pedí”, agregó.

La mujer relató “yo soy la madre, cuando le estaban pegando a mi hijo que tiene discapacidad, lo tienen que operar, tiene la pierna fracturada, el fémur roto, la clavícula hecha pelota, le estaban por pegar. Y el chico con autismo al ver que a su hermano le estaban pegando se tiró encima para protegerlo y los canas vinieron con un palo y le reventaron la cabeza al autista, eran un montón”.

A esto agregó “No sé nada, pero me dijeron que están acá, yo lo único que pido es que los suelten a ellos”. Planteó que tiene pruebas del accionar de la Policía: “Tengo videos de la gente que me mandaron de cuando agarraron a mi hijo. Tengo pruebas de la gente que estaban en el barrio diciendome que a mi hijo lo sacaron prácticamente de la casa de mi consuegra. Esto no es posible, nosotros mismos que apoyamos a Morales”.

Por último, interpeló al gobernador: “No podés hacer esto, te pido la renuncia Morales, te hemos apoyado Morales”. “Por favor el pueblo tiene hijos” finalizó.}