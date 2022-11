Residentes de Bariloche denuncian sueldos como becarios y no como trabajadores de la salud

«Residentes en emergencia» se leía en uno de los carteles que levantaba un grupo de residentes este martes al mediodía en el ingreso al hospital Ramón Carrillo. Cortaron media calzada con los carteles en alto. Cuando el semáforo cambiaba a verde, muchos autos circulaban tocando bocina en señal de apoyo al reclamo.

«El problema es que a los residentes nos pagan sueldos como becarios y no como trabajadores de la salud. A esto se suma que este mes, nos descontaron sumas que van de los 20 mil a los 50 mil pesos», resumió Sabrina Andrade, una de las residentes que se manifestaron en el hospital público de Bariloche.

Otra residente, Julieta Goin, advirtió que los sueldos varían de acuerdo a cada residencia ya que algunas son cubiertas por el gobierno provincial y otras mixtas, por nación y provincia). «Nación pagó bien, el problema de los descuentos se suscitó en lo que abona provincia. Y no sabemos a qué obedece», dijo.

En Bariloche hay alrededor de 61 residentes en el hospital Ramón Carrillo. Exigen que se los reconozca como trabajadores y no como becarios ya que solo cuentan con obra social (Ipross). No perciben aguinaldo (manifestaron que cobran un bono que no es equiparable a un aguinaldo) ni cuentan con aportes sociales. «Mes a mes tenemos un estimativo de lo que vamos a cobrar, pero no tenemos un monto fijo«, advirtieron.

Otro punto que reclamaron fue la transparencia de los contratos: «Hay residencias que deben hacer 24 horas de guardia; otras, 12. Pero el horario nuestro es de 8 a 16. Cobramos un sueldo por esas horas y las guardias están incluidas en el contrato«, agregó Daiana Federisi.

«También exigimos mejores condiciones edilicias. El techo de la Residencia de Clínica, por ejemplo, está roto desde hace tiempo. Hay una heladera que no funciona. En esas condiciones no se puede seguir trabajando», acotó Andrade.

La Asociación Sindical de la Salud de Río Negro (Asspur) acompañará el reclamo de los residentes con un paro para este miércoles y una movilización prevista para el jueves.

«El reclamo por mejoras salariales y de contratos es a nivel país. Río Negro suma el problema de irregularidades en el pago de becas«, mencionó Goin.