Rinoscopía para todos: polémica por propuesta libertaria luego del caso de la empleada municipal de Roca

Después de que una empleada quedara involucrada en una causa por venta de drogas, el municipio de Roca recibió un proyecto para aumentar los controles a sus agentes y funcionarios.

La iniciativa fue presentada este lunes por dirigentes de La Libertad Avanza, quienes también reprocharon la actitud de autoridades del Concejo Deliberante, asegurando que pusieron trabas antes de dar trámite formal al expediente.

Controles de narcóticos, de antecedentes penales, un test psicofísico y examen de ingreso conforman los cuatro puntos centrales que, según la dirigencia roquense de LLA, deberían implementarse ante cualquier incorporación al municipio.

“El Ejecutivo local no puede seguir mirando al costado y tiene que trabajar para proteger a la sociedad roquense”, afirmaron los referentes locales del partido liderado a nivel nacional por el presidente, Javier Milei.

“Esperamos que la Justicia investigue este caso y si existen nexos con otros empleados o funcionarios municipales. Necesitamos saber con certeza si los que deben trabajar por los roquenses, invierten su tiempo en contaminar de droga nuestros jóvenes y si con la nuestra se les paga un sueldo a los narcos de la ciudad«, agregaron en un comunicado.

Tensión en el Concejo Deliberante de Roca

El proyecto intentó ser presentado el viernes pasado, pero no fue posible. Desde LLA aseguraron que hubo una tensa situación en la Secretaría del Deliberante, donde les recriminaron la intención de “chicanear” al gobierno local y les dijeron que no podían admitir el escrito, porque no contaba con las firmas necesarias.

Ante eso, este lunes se presentaron todos los miembros de la Mesa Local y firmaron el documento, que fue recibido aunque con la advertencia de que no se trataba de un proyecto de ordenanza formal.

Desde el partido –que no tiene concejales en Roca- respondieron que esa formalidad no era necesaria, porque la normativa vigente permite a cualquier ciudadano acercar propuestas, para que los ediles consideren y eventualmente transformen en proyectos de ordenanza.

La intención de LLA es que se practiquen rinoscopías “al ingresar y entre la planta permanente de forma recurrente y al azar, tanto para funcionarios como empleados”.

“No pueden tolerar trabajadores ni funcionarios municipales que ejerzan su función bajo efecto de estupefacientes», puntualizaron.