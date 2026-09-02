Si te quedaron hasta 5 materias del secundario, podés terminarlas: cómo anotarse al Plan Fines 2026

La convocatoria comenzó el 31 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre. Foto ilustrativa.

Las personas jóvenes y adultas que terminaron de cursar el secundario pero todavía adeudan materias ya pueden preinscribirse al Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias, en Río Negro.

La convocatoria comenzó el 31 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre. La propuesta está destinada a quienes adeudan cinco o menos espacios curriculares y buscan completar sus estudios secundarios.

«En Río Negro ya está en marcha el Plan Fines 2026, línea Deudores de Materias, una propuesta que busca acompañar a jóvenes y adultos que han culminado los estudios secundarios, pero adeudan cinco o menos espacios curriculares», explicó la directora de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Agustina Serra.

Dónde se puede cursar

Para esta edición se habilitaron tres sedes presenciales, ubicadas en Cipolletti, Bariloche y Roca. Además, habrá una comisión virtual destinada a estudiantes que viven en otras localidades de la provincia.

Quienes residan en las ciudades donde funcionan las sedes presenciales deberán realizar la inscripción directamente en las escuelas correspondientes.

En cambio, los estudiantes de otras localidades de Río Negro deberán completar un formulario de preinscripción online.

Toda la información sobre los requisitos, modalidades y formas de inscripción está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.

Una vez finalizada la etapa de preinscripción, las personas que cumplan con los requisitos recibirán por correo electrónico la confirmación de la vacante para participar del Plan Fines.

Una oportunidad para completar los estudios

Desde Educación destacaron que la propuesta busca facilitar la obtención del título secundario y acompañar a quienes quedaron con materias pendientes después de finalizar la cursada.

«Terminar la educación secundaria no es simplemente la obtención de un título, sino que abre y habilita nuevas posibilidades para seguir estudiando, para acceder a nuevas oportunidades laborales y, por supuesto, para seguir fortaleciendo cada uno de los proyectos de vida», señaló Serra.