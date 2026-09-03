El auto 0 km que busca volver a ser el más barato del mercado: qué cambia y cuándo llega a la Argentina

Nuevo Renault Kwid 2027, una versión basada en el mismo vehículo actual pero con una renovación estética y de equipamiento interior que pretende competir con mejores herramientas por mantenerse entre los modelos más accesibles.

La pelea por el auto 0 km más económico de la región sumó un nuevo capítulo. En medio de la creciente llegada de modelos asiáticos, especialmente de origen chino, Renault decidió actualizar uno de sus productos estratégicos para los mercados de Argentina y Brasil.

La marca del rombo presentó en Brasil el nuevo Renault Kwid 2027, una actualización del pequeño hatchback urbano que conserva la plataforma y la mecánica conocidas, pero incorpora importantes cambios de diseño y equipamiento. El objetivo es claro: mantenerse competitivo en uno de los segmentos donde el precio es determinante.

Fabricado en Brasil y Colombia, el Kwid es actualmente uno de los referentes entre los autos urbanos de acceso. En Brasil ocupa el tercer lugar en ventas de su categoría, detrás del BYD Dolphin Mini y el Fiat Mobi. En la Argentina, en tanto, se mantiene como el modelo más patentado de ese segmento y, hasta hace poco, también ostentaba el título de 0 km más barato del mercado. Pero el escenario cambió rápidamente.

La amenaza de los nuevos jugadores asiáticos

La llegada de nuevos competidores provenientes de Asia modificó en poco tiempo el mapa de precios de los autos económicos en la Argentina. Algunos de estos modelos ingresaron bajo el régimen de cupos establecido por el Gobierno, que permite importar determinadas unidades sin pagar el tradicional arancel extrazona del 35%.

Así, un pequeño modelo eléctrico logró desplazar al Kwid del primer puesto entre los autos más económicos. Se trata del JMEV Easy 3, que en agosto se posicionó como el 0 km de menor precio, con un valor cercano a los 16.900 dólares.

JMEV Easy 3, el auto de origen chino más económico de la región.

El Renault Kwid, por su parte, actualmente se comercializa en la Argentina a unos $27,4 millones en su versión Outsider, equivalente a aproximadamente 17.850 dólares.

Un diseño más moderno, inspirado en los nuevos Renault

La renovación, por lo tanto, llega en un momento clave para Renault: la marca necesita actualizar su producto para defender un lugar que hasta ahora parecía asegurado por su combinación de precio, tamaño y bajo costo de utilización.

El cambio más evidente está en el exterior. El nuevo Kwid incorpora un frente completamente renovado, con un paragolpes de diseño tridimensional y una parrilla con terminaciones en negro brillante.

También aparece el nuevo logotipo de Renault, acompañado por luces diurnas LED, nuevos faros traseros y modificaciones en la zona posterior. Uno de los detalles más llamativos es que el emblema trasero integra ahora la cámara de visión posterior, mientras que la inscripción “Kwid” adopta la nueva tipografía global de la marca.

La versión Outsider, que es precisamente la variante que Renault comercializa en la Argentina, suma además algunos elementos específicos para reforzar su estética aventurera: protecciones inferiores tipo “esquí”, techo bitono, nuevos gráficos laterales y llantas de aleación de 14 pulgadas con terminación negra brillante y corte diamantado.

Por dentro, el salto tecnológico es mayor

Aunque el Kwid mantiene su conocida filosofía de auto urbano compacto y accesible, el interior recibió una actualización mucho más profunda.

El tablero fue completamente rediseñado y ahora incorpora una pantalla digital de 7 pulgadas, con una secuencia de bienvenida al encender el vehículo. El conjunto se completa con una nueva pantalla multimedia flotante y un volante de diseño actualizado, en línea con la identidad que Renault está aplicando a sus modelos más recientes.

La inspiración también llega desde los nuevos eléctricos de la marca, como los Renault 5 y Renault 4, que aportan algunos de los recursos visuales utilizados en esta renovación.

En materia de conectividad, el Kwid incorpora el sistema multimedia Media Evolution, asociado a una pantalla táctil de 10,1 pulgadas. Entre sus principales funciones se encuentra la duplicación inalámbrica de smartphones mediante Apple CarPlay y Android Auto.

De esta manera, uno de los modelos más económicos de Renault busca ofrecer un nivel de tecnología que hasta hace poco era difícil de encontrar en este segmento.

El motor sigue siendo el mismo

Debajo del nuevo diseño no hay grandes cambios. El Kwid conserva el motor naftero 1.0 de tres cilindros, aspirado, que desarrolla 68 CV de potencia y 91 Nm de torque. Está asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. Tampoco se modificaron sus dimensiones ni las capacidades generales del vehículo.

La estrategia de Renault, entonces, es clara: renovar aquello que el cliente ve y utiliza a diario sin alterar una mecánica que ya está probada y permite mantener contenido el costo del vehículo.

¿Cuánto cuesta y cuándo llegará a la Argentina?

En Brasil, donde el nuevo Kwid ya comenzó a comercializarse, se ofrece en tres versiones: Evolution, Techno y Outsider. Esta última es la que interesa especialmente al mercado argentino, ya que es la variante que actualmente se comercializa en nuestro país. El nuevo Kwid Outsider tiene en Brasil un precio de R$ 84.890, unos US$ 16.129 al tipo de cambio de referencia utilizado para esta comparación. En la Argentina, el modelo actual se ofrece por aproximadamente $27,4 millones, unos US$ 17.850.

Sin embargo, el nuevo modelo todavía deberá esperar para desembarcar. Renault prevé su llegada a la Argentina durante el próximo verano, una vez que se termine de comercializar el stock disponible de la versión actual.

El desembarco será, así, en un momento particularmente competitivo. Renault tendrá que defender el lugar que el Kwid construyó desde su regreso al mercado argentino, en diciembre de 2024, justo cuando una nueva generación de modelos asiáticos comienza a disputar con fuerza el terreno de los autos más accesibles.

El pequeño Renault cambia de cara, suma tecnología y conserva su receta mecánica. Ahora resta saber si esos cambios serán suficientes para recuperar el liderazgo en una categoría que, en apenas unos meses, dejó de ser territorio casi exclusivo de las marcas tradicionales.