Necrológicas de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026

FAUNDES, REIMUNDO LUCIANO CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 1 de septiembre del 2026 a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Suarez, Gloria María La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río Negro, Funcionarios y Personal en general, hacen llegar su pésame y condolencias a la Dra. María Dolores Cardell por el fallecimiento de su madre.

NEIRA VILLANUEVA, JUAN CARLOS CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 60 años y comunica que sus restos, velados en sala F de calle Godoy 522, fueron inhumados el dia 2 de septiembre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.

olguin, jose luis CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 80 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados el dia 2 de septiembre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.