Necrológicas de hoy, jueves 3 de septiembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 3 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
FAUNDES, REIMUNDO LUCIANO
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el dia 1 de septiembre del 2026 a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Suarez, Gloria María
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río Negro, Funcionarios y Personal en general, hacen llegar su pésame y condolencias a la Dra. María Dolores Cardell por el fallecimiento de su madre.
NEIRA VILLANUEVA, JUAN CARLOS
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 60 años y comunica que sus restos, velados en sala F de calle Godoy 522, fueron inhumados el dia 2 de septiembre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF.
olguin, jose luis
CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 80 años y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. de Italia 3979, fueron inhumados el dia 2 de septiembre del 2026 a las 12 hs. en el cementerio CENTRAL- Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
alonso, eduardo
Falleció en Neuquén el 2 de septiembre de 2026 a los 65 años.MULTIPLA SAS y Facundo Malloni acompañan con profundo pesar a su familia, seres queridos y compañeros de ECOKIT S.R.L. ante esta irreparable pérdida.Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nuestro acompañamiento en este momento de profundo dolor.
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