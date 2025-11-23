Río Negro compra 500 netbooks para las escuelas

La provincia tendrá que realizar el análisis técnico y legal para definir la adjudicación. Foto: gentileza.

El ministerio de Educación y Derechos Humanos abrió los sobres para la adquisición de 500 netbooks destinadas a las escuelas de Río Negro, con el objetivo de garantizar que los estudiantes de la provincia accedan a nuevas tecnologías y herramientas digitales.

La única oferente fue la empresa Exo Sol Tec S.A por $218.900.500. La secretaria de Administración del ministerio de Educación y Derechos Humanos, Mónica Temprano, informó que el próximo paso será realizar el análisis técnico y legal para definir la adjudicación.

«Recibimos una oferta por debajo de lo estimado así que estamos analizando las propuestas técnicas y legalmente para definir la adjudicación a la empresa que se presentó», afirmó Temprano y agregó que la iniciativa «estará profundizando la política de garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y a las herramientas digitales que requiere la época».

Por otro lado, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Temprano adelantó que próximamente se realizará la apertura de ofertas para la adquisición de 20 vehículos minibus destinados a establecimientos de la provincia para el traslado de estudiantes de educación especial. «Nos garantiza seguir cumpliendo con los días y la necesidad de los chicos de asistir a sus clases», afirmó Temprano.

Esa licitación se hará el 1 de diciembre mientras que un día después se desarrollará otra que tiene que ver con la compra de 150 kits de Laboratorio para ESRN de Río Negro, especialmente aquellas que tienen modalidad en Ciencias Naturales.

Respecto a la adquisición de las Aulas Maker en las que estudiantes de los distintos niveles educativos, podrán crear y aprender de manera interactiva, explorar e incorporar conocimientos integrando ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, la funcionaria dijo que se lleva en conjunto con la empresa provincial Altec.

«En estos días estamos por recibir la propuesta de la empresa definitiva y avanzar en los plazos administrativos para poder adjudicarla y programar todo, en vistas a lo que se viene al año 2026», indicó Temprano.