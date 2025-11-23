La baja en la natalidad impacta en el ingreso escolar en Río Negro

La natalidad en Argentina y en Río Negro tuvo una baja promedio del 40% en la última década, según registros oficiales, y esa tendencia se refleja también en el ingreso a la escolaridad de los niños que evidencia una merma sostenida en los últimos años y tiene su correlato con las inscripciones actuales a Nivel Inicial y Primario.

No es una realidad aislada la de la Provincia. Los motivos tienen un componente sociológico en el que se conjuga una merma sostenida en la cantidad de niños nacidos vivos desde el año 2014 por varios factores como puede ser: mayor información y metodologías para evitar embarazos no deseados, tener planificación familiar y el factor socioeconómico.

“Se avizora una disminución en el proceso de inscripción y en la consolidación de la matrícula. En Nivel Inicial la disminución viene desde hace 3 o 4 años; en Nivel Primario empezamos a observar la disminución el año pasado y en Nivel Medio se mantiene estable con una tasa de ocupación superior al 90% de las plazas disponibles”, explicó Agustina Erpen, subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento del ministerio de Educación a RÍO NEGRO.

La funcionaria y socióloga vincula esa conexión de datos entre la natalidad y la escolarización, y admite que en secundario el impacto se verá en unos años más.

En números reales, Río Negro pasó de 11.676 nacimientos vivos en 2014 a 6.851 en 2024. La baja acumulada es de 41,3%. Y en la escolaridad ocurre una tendencia similar con una baja del 18 al 15%, según el nivel educativo, del 2023 al 2025 (matrícula consolidada).

En la Provincia ya se transitó las primeras etapas de inscripción escolar, aunque queda una instancia definitiva en los próximos meses hasta el inicio del ciclo lectivo 2026, porque en realidad no se cierra la opción de que un niño tenga una vacante en una escuela ya que se debe garantizar el “acceso a la educación pública, gratuita y de calidad”, enfatizó Erpen.

Para el ciclo lectivo 2026, se inscribieron para la sala de 4 años -que es el inicio obligatorio a la escolaridad- 4.839 niños. La cifra dista mucho de la matrícula consolidada este año, que es de 6.496 niños, pero se debe hacer la salvedad -aclaró la funcionaria- de que muchas familias, por desconocimiento de los plazos y por ser el ingreso al sistema escolar no cumplen con las fechas preestablecidas y muchos inscriben a los niños fuera de término, incluso después de iniciadas las clases.

Foto: Marcelo Ochoa

En el caso del ingreso a primer grado, para el próximo ciclo lectivo están inscriptos hasta el momento 6.854 alumnos (en el ciclo 2025 la matrícula de primer grado fue de 7.568 alumnos). Para primer año, tanto para la Escuela Secundaria Rionegrina (ESRN) como los Centros de Educación Técnica (CET) se anotaron 10.078 alumnos, una cifra similar a la matrícula consolidada del ciclo actual que es de 10.067 estudiantes.

Erpen recordó que en la etapa de inscripción en el caso de los niveles Inicial y Primaria, las familias deben completar la planilla con tres opciones de escuelas y en estos casos prima el radio de domicilio (para que el niño asista a la escuela más cercana a su vivienda), además de otros factores que se toman para otorgar prioridad como los estudiantes con hermanos en el establecimiento, en procesos de inclusión o hijos de personal escolar.

En secundaria, la familia debe marcar ocho opciones de establecimientos escolares públicos -en caso de existir la oferta en la ciudad- y acá no rige el domicilio como prioridad y se llega a un sorteo público para vacantes en algunos colegios de alta demanda que tienen una cantidad de vacantes menor respecto de los interesados. Eso ocurre habitualmente en las escuelas técnicas de las grandes ciudades.

Según información de Educación, la tasa de ocupación, en relación vacante-inscriptos- en Nivel Inicial asciende a 36,67%; Primaria 67,16%; y Media 94,36%.

Una caída entre el 15 y 18%

Las estadísticas consolidadas de la matrícula escolar de los últimos tres años arrojan una caída de entre el 18,2 y 15% en los primeros niveles de escolaridad.

El acceso al sistema educativo es obligatorio a partir de la sala de 4 años, aunque también de manera optativa hay salas de 3 años en los establecimientos estatales.

El Nivel Inicial es el que tuvo una caída más abrupta en la matrícula entre 2023 y 2025, que pasó de 7.940 alumnos en la sala de 4 años en 2023 a 6.496 chicos en el ciclo lectivo actual. La disminución fue del 18,2%.

En Primaria, ingresaron a primer grado en 2023 9.404 alumnos a sala de 4 años. En 2024 fueron 8.868 y en el ciclo lectivo actual, 2025, bajó a 7.969 alumnos. La merma en tres años fue de 15%.

A la inversa de los dos primeros ciclos escolares, en el Nivel Medio del 2023 al 2025 hay más alumnos registrados en primer año, pasó de 10.294 a 10.425, un alza de 1,27%.