Ser maestro chocolatero ahora tiene título y un innovador aula-taller en Bariloche

El oficio de chocolatero tiene tradición y una industria que lo respalda en Bariloche, la ciudad que es sinónimo de chocolate en Argentina. Ahora se abre un nuevo abanico de posibilidades con la oferta académica de instituto terciario público, con un innovador aula-taller financiado a través de un programa nacional con aporte de una empresa reconocida a nivel mundial.

El Instituto Superior de Educación Técnica Profesional (Isetp) fue creado en 2010 y es la única propuesta educativa terciaria que depende de la Provincia de Río Negro con formación en hotelería, gastronomía y turismo, que a través del programa Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) logró potenciar un proyecto educativo vinculado al ámbito laboral para ofrecer cursos y especializaciones en chocolatería, un oficio que desarrollan cientos de personas, pero que no tenía hasta ahora una oferta académica estatal, con título otorgado por el ministerio de Educación provincial y respaldo de la secretaría de Trabajo.

El Isetp está de estreno con su nuevo aula-taller que se montó gracias al aporte del programa nacional que realizó la empresa Rapa Nui, que financió con 16 millones de pesos todo el equipamiento para tener fortaleza en la práctica de lo que dos profesoras enseñarán a sus alumnos.

“Este proyecto nos permite tener equipamiento de vanguardia y somos el primer instituto de gestión pública que ofrece cursos de formación para profesionalizar el oficio de chocolatero”, destacó la directora del establecimiento, María Carla Di Vito, que este miércoles encabezó una presentación del equipamiento y la propuesta educativa.

Los primeros alumnos son los propios estudiantes de las carreras del instituto, que actualmente cuenta con una matrícula de 350 alumnos que cursan las carreras terciarias de Guía de Turismo; Cocinero Profesional y Operación Hotelera, pero a partir del ciclo lectivo 2026 se abrirán las inscripciones al público general “ya sea para quienes trabajan en la industria chocolatera como para quienes quieran tener la formación y sumarse a futuro”, destacó la directora.

Di Vito mencionó que la propuesta educativa será incluida como una Unidad Rionegrina de Competencias Laborales, un programa que fusiona las áreas de Educación y Trabajo, mediante el cual se potencia desde la oferta académica la formación de profesionales en las industrias regionales, en este caso la vinculada al chocolate.

Se profesionaliza la elaboración de chocolate artesanal

Para el ciclo lectivo 2026 se realizará el curso de elaboración de chocolate artesanal, con una carga horaria de 100 horas, con contenido teórico y sobre todo práctica en el aula taller montado en el edificio de la Escuela de Hotelería (CET 25) de Bariloche, donde el instituto dicta clases en el turno noche. Los grupos serán acotados a unas 40 personas, por la capacidad del espacio y el equipamiento.

El Instituto Superior de Educación Técnica Profesional de Bariloche presentó su nuevo aula-taller para profesionalizar la chocolatería. Foto gentileza Carlos Snaimon.

“Se trata de una industria importante en nuestra ciudad por eso llamado al proyecto ‘El chocolate es Bariloche’ y es un desafío poner en valor este producto regional que es parte de nuestro patrimonio”, destacó Di Vito.

La empresa chocolatera pertenece a una familia pionera en el producto, Fenoglio, que se incorporó al programa Crédito Fiscal como parte de su política de responsabilidad social empresaria, por eso es patrocinadora del proyecto.

Del total del aporte, 14 millones fueron utilizados en el equipamiento (refinadores de chocolate, templadoras profesionales, heladeras con control térmico, aerógrafos para pastelería y herramental específico que garantiza procesos artesanales de alta calidad) y el resto para acciones formativas y puesta en marcha del curso, que tuvo una prueba piloto con estudiantes y egresados del instituto y trabajadores de Rapa Nui.

El equipamiento fue adquirido con el programa Crédito Fiscal de INET con el patrocinio de Rapa Nui. Foto gentileza Carlos Snaimon

Los contenidos teóricos y prácticos para ser un «maestro chocolatero»

La formación que ofrecerá el instituto a partir del ciclo lectivo 2026 (cuyas inscripciones se habilitarán próximamente) tiene contenidos vinculados a la historia del cacao, la cosecha y la transformación artesanal a chocolate; técnicas de templado, moldeado y decoración; elaboración de bombones, trufas, tabletas y figuras; además tendrá un segmento destinado a las buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria; y un laboratorio de innovación para pensar y crear productos alternativos.

El instituto además tiene abiertas las inscripciones para sus carreras tradicionales de formación terciaria: Guía de Turismo, Operación Hotelera y Cocinero, que se puede acceder a través de la web oficial www.isetp.edu.ar