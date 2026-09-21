Río Negro definió tres puntos de captación de agua para nuevos desarrollos hidrocarburíferos ante el avance de Vaca Muerta

Uno de los objetivos es evitar la proliferación de captaciones e infraestructuras independientes para cada proyecto. Foto: Juan Thomes.

Río Negro definió tres puntos para la captación de agua destinada a los desarrollos hidrocarburíferos no convencionales, en un escenario de expansión de la actividad vinculada a Vaca Muerta.

La decisión fue tomada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) a partir de un estudio técnico que analizó distintas alternativas de abastecimiento. El objetivo es anticipar las necesidades de los nuevos proyectos y evitar que cada uno avance con una infraestructura de captación independiente.

La resolución publicada en el Boletín Oficial señala que la expansión de la actividad hace necesario “anticipar la planificación del abastecimiento de agua” y procurar “evitar la proliferación de captaciones e infraestructuras independientes para cada proyecto”.

Vaca Muerta y los puntos de captación de agua en Río Negro

Los tres sitios definidos por el DPA son el Canal Principal de Riego de Campo Grande, la zona Norte del Lago Pellegrini y el río Colorado, en el sector de cola del Embalse Casa de Piedra.

El organismo explicó que el análisis se realizó en el marco de los requerimientos vinculados con las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur, aunque también contempló otras zonas que actualmente tienen objetivos no convencionales y aquellas que podrían incorporarse en el futuro.

Según la resolución, la definición de estos lugares busca que las futuras solicitudes de uso de agua para proyectos hidrocarburíferos puedan planificar su abastecimiento desde fuentes previamente evaluadas.

Adempas, establece que esos proyectos deberán prever su abastecimiento desde alguno de los puntos definidos, “conforme a la localización del proyecto y a las condiciones técnicas y de disponibilidad que determine el Departamento Provincial de Aguas”.

La demanda de agua para los desarrollos no convencionales en Río Negro para el periodo 2026-2030

El estudio tomó como referencia una demanda bruta acumulada de 15,04 hm³ -equivalentes a 15.040 millones de botellas de 1 litro- para el período 2026-2031 para los desarrollos hidrocarburíferos no convencionales contemplados en el análisis. Para evaluar las alternativas, se consideró que cada sitio pudiera atender individualmente la totalidad de esa demanda proyectada.

Según los resultados citados por el DPA, “no se identifican limitaciones de carácter hidráulico o volumétrico” que impidan considerar los tres sitios como puntos estratégicos de captación para la demanda analizada.

La Provincia también busca que el abastecimiento se organice mediante sistemas comunes. La resolución propone “esquemas de distribución unificados y coordinados”, que incluyan la infraestructura necesaria para el almacenamiento, la conducción, el transporte y la entrega del agua.

El objetivo es evitar la multiplicación de soluciones independientes, facilitar la ampliación de la infraestructura a medida que avance la actividad y dar previsibilidad a los futuros desarrollos.

La utilización de otros puntos de captación no queda descartada, pero tendrá carácter excepcional. Para habilitarlos deberán existir “razones técnicas debidamente justificadas” y una evaluación previa del DPA.