La exención de Ingresos Brutos a turistas extranjeros en Río Negro irá con el paquete fiscal 2027

Los turistas extranjeros, a partir del próximo año, tendrán la exención del impuesto a los Ingresos Brutos en alojamiento en Río Negro. Archivo

La exención del impuesto a los Ingresos Brutos en el pago de alojamiento realizado por turistas extranjeros en Río Negro estará vigente a partir del 2027, con la incorporación de la medida en el paquete fiscal provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck había anticipado la idea en julio en Bariloche con la premisa de que se busca ofrecer un adicional de incentivo a los viajeros extranjeros para que elijan la Provincia como destino. “Vamos a ser la primera provincia que ponga en marcha esto”, reiteró anteayer en una actividad ante el sector empresario de la cordillera.

Weretilneck dijo que ofrecer la exención de Ingresos Brutos -que asciende a un 4% del costo de la tarifa– será “posicionar a Bariloche en un lugar distinto frente a otros competidores”, al momento de que el turista elija su destino dentro del país o de otras opciones que analice.

Alberto Weretilneck, ante empresarios de Bariloche, anunció la exención de Ingresos Brutos a extranjeros en alojamiento. Gentileza

La reforma impositiva en este sentido será incorporada en el paquete de la ley fiscal que el Gobierno elevará en los próximos meses a la Legislatura para su tratamiento antes de fin de año, con el objetivo de tenerlo en vigencia a partir del verano de 2027.

Los visitantes extranjeros tienen desde 2017 en Argentina una quita del 21% del IVA en alojamientos y con el beneficio que se proyecta en Río Negro, acumularían un 25% de descuento por noche de hotel si eligen esta provincia.

A nivel país, ninguna provincia tiene una exención completa de este impuesto, aunque algunas, como Salta y Córdoba ofrecen descuentos impositivos.

Cuando el gobernador anunció el beneficio para extranjeros, el sector privado de Bariloche hizo una estimación del costo fiscal en unos 2 millones de dólares anuales. En los números finales que incorporará el Gobierno en el paquete fiscal se conocerá el impacto proyectado, que según argumentó Weretilneck no es alto, pero significa un guiño al público extranjero.

En el 2025, en Bariloche un 15,2% de los visitantes provenían de países limítrofes (Brasil y Chile, especialmente), y un 9,7% del resto del mundo, de casi un millón de turistas que se alojaron en la ciudad.







