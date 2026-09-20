La Feria del Libro en Centenario llevará el nombre de Mauricio Barreto desde esta edición

El miércoles comenzará la séptima edición de la Feria del Libro en Centenario, que se desarrollará en la Casa de la Cultura, frente a la ruta 7, con el nombre “Mauricio Barreto”.



El muralista, escritor y activista cultural falleció recientemente en esta localidad, dejando un importante legado de participación ciudadana, entre otras, como presidente de la comisión directiva de la biblioteca popular Jorge Fonseca.

A partir de esta edición, la Feria del Libro de la ciudad llevará su nombre, se informó desde los canales oficiales de la comuna. Organizada por la subsecretaría de Cultura, la apertura de la feria será el 23 a las 10, con un acto inaugural que dará comienzo a cuatro jornadas dedicadas a promover la lectura, la escritura, la literatura y distintas expresiones artísticas.

Las actividades de la feria serán hasta el sábado 26, con una programación para infancias, estudiantes, personas mayores y público en general.

Ese miércoles, a las 11,30, en la biblioteca Fonseca habrá un “espacio de encuentro” para celebrar el legado de Barreto.