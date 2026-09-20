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Sociedad

Qué se sabe de los sobrevivientes del vuelco fatal en Ruta 6, en Rincón de los Sauces: un hombre está en estado crítico

El siniestro fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban unas cinco personas. Debido a la gravedad del impacto, dos mujeres salieron despedidas del vehículo y perdieron la vida. Este lunes realizarán la autopsia mientras continúa la investigación por las circunstancias del incidente vial.

Gabriel Jara

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza Estación Urbana.

Foto: Gentileza Estación Urbana.

Un trágico accidente ocurrió en Rincón de los Sauces este domingo 20 de septiembre. Una camioneta tuvo un impactante vuelco sobre la Ruta 6 y por el siniestro dos mujeres murieron. Qué se sabe de los sobrevivientes.

El hecho ocurrió después de las 10, a la altura del camping de Petroleros Jerárquicos. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario Juan Valenzuela precisó que el incidente vial fue protagonizado por una camioneta Hilux en la que viajaban cinco personas.

Si bien las circunstancias del accidente aún se encuentran en materia de investigación, Valenzuela acotó que circulaban en dirección este-oeste cuando el conductor del vehículo perdió el control del rodado.

Producto de la violencia del vuelco, dos mujeres murieron tras salir despedidas de la camioneta. Sus cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial en Neuquén capital para la realización de la autopsia este lunes.

Vuelco fatal en Rincón de los Sauces: qué se sabe de los sobrevivientes

Por su parte, otro hombre también fue hallado fuera del habitáculo de la camioneta tras el vuelco y fue derivado a Neuquén capital en «estado crítico», precisó el comisario.

Por otra parte, otro de los ocupantes quedó internado en el hospital local en estado reservado, ya que presenta múltiples fracturas. Mientras tanto, el conductor permanece hospitalizado, pero fuera de peligro.


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Un trágico accidente ocurrió en Rincón de los Sauces este domingo 20 de septiembre. Una camioneta tuvo un impactante vuelco sobre la Ruta 6 y por el siniestro dos mujeres murieron. Qué se sabe de los sobrevivientes.

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