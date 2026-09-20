Alerta por viento en Neuquén y Río Negro este lunes 21: qué pasa con el frío y en dónde se suma la lluvia

El comienzo de la semana estará marcado por el ingreso de un frente frío que impactará de lleno sobre el norte de la región patagónica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó para este lunes 21 alertas amarillas por viento y precipitaciones que afectarán, en distintas franjas horarias, a Neuquén y Río Negro. La jornada vendrá acompañada por un marcado descenso térmico, que incluirá heladas en horas de la madrugada.

La inestabilidad climática no solo traerá consigo fuertes ráfagas, sino que dejará lluvias y nieve en la zona cordillerana. Si bien se esperan mejoramientos de carácter temporario a lo largo del lunes, la lectura del pronóstico extendido anticipa una semana que obligará a mantener la precaución para circular por rutas, áreas de meseta y zonas costeras.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este lunes

El SMN emitió un nivel de alerta amarillo advirtiendo que el área será afectada por fuertes vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Por su parte, la franja costera de Río Negro y Chubut recibirá el embate de vientos del sector sur, con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas por encima de los 90 km/h.

Las zonas afectadas y los horarios bajo alerta son:

En Neuquén (madrugada): Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú .

. En Río Negro (madrugada): Este de El Cuy y General Roca.

En Río Negro (madrugada y mañana inclusive): Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio, y Valcheta.

Mapa de alerta por viento del SMN para este lunes 21.

Alerta por lluvia en la costa atlántica

A las condiciones ventosas se le suma una segunda alerta amarilla por precipitaciones de variada intensidad que castigarán al este rionegrino durante las primeras horas de la jornada. El organismo prevé valores de lluvia acumulada de entre 10 y 20 milímetros, marcas que podrían ser superadas de forma puntual.

Las áreas afectadas son exclusivamente rionegrinas y regirá únicamente durante la madrugada en:

Adolfo Alsina.

San Antonio.

Conesa.

Valcheta.



Mapa de alerta por lluvia del SMN para este lunes 21.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle para este lunes

En Neuquén capital, este lunes 21 se presentará con cielo mayormente despejado durante el día y mayormente cubierto hacia la noche. El frío se hará sentir: la temperatura máxima alcanzará los 15°C y la mínima caerá hasta los -1°C. Los vientos soplarán desde el suroeste a 44 km/h con ráfagas de hasta 54 km/h.

Fuente: AIC.

Para General Roca, las condiciones térmicas serán idénticas (15°C de máxima y -1°C de mínima), aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con ráfagas que alcanzarán los 52 km/h.

Fuente: AIC.

En términos generales, el pasaje del frente frío dejará mejoramientos durante el lunes en valles y mesetas, pero desde el martes regresará la inestabilidad con nuevos períodos ventosos y un posterior ascenso de la temperatura.

Qué pasará en la cordillera

La zona lacustre mantendrá un pulso frío e inestable. En San Carlos de Bariloche, el cielo estará parcialmente nublado durante el día y cubierto por la noche, con una máxima de 8°C y una mínima de 4°C. El viento será moderado, rondando los 24 km/h, con ráfagas máximas de 31 km/h.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, la jornada será aún más gélida: la temperatura no superará los 2°C durante el día y bajará a 0°C a la noche, con cielo completamente cubierto y ráfagas que rondarán los 38 km/h.

Fuente: AIC.

La síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa que, tras el respiro de este lunes, el martes ingresará un nuevo sistema que provocará lluvias persistentes y nevadas en la cordillera centro-sur de Neuquén y el oeste rionegrino, lo que podría generar viento blanco en la alta montaña.

Qué dice el pronóstico en Viedma

La capital de Río Negro sentirá con dureza el rigor del frente frío. El pronóstico marca inestabilidad para las horas diurnas y un cielo que tenderá a despejarse por la noche. La amplitud térmica será brutal respecto al fin de semana: la máxima llegará apenas a los 9°C y la mínima se desplomará hasta los -2°C. Asimismo, será una jornada extremadamente ventosa en la costa, con ráfagas intensas del suroeste que quebrarán los 70 km/h durante el día, atenuándose recién hacia la noche (42 km/h).

Fuente: AIC.

A partir del martes, se prevé un ascenso de la temperatura, aunque continuarán los períodos de inestabilidad y viento en la zona costera.