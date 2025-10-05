Río Negro lanzó su programa de enseñanza de inglés gratuito para 10.000 personas

La primera etapa del programa bilingüe gratuito está destinado a los departamentos Adolfo Alsina, San Antonio y Valcheta, por los proyectos energéticos. Archivo

Río Negro Bilingüe, es el nuevo programa público de la Provincia que lanzó este fin de semana el gobernador Alberto Weretilneck para ofrecer la enseñanza del idioma inglés de manera gratuita, a través de una plataforma virtual, con alcance para 10.000 rionegrinos.

El programa había sido anunciado tiempo atrás por el gobernador en oportunidad de una participación en un foro vinculado a la energía y allí remarcó que se ideó para capacitar a trabajadores y estudiantes que se puedan involucrar con los proyectos energéticos que alienta el Gobierno, por eso la primera etapa está focalizada en los habitantes de la costa rionegrina.

El esquema impulsado de manera conjunta por el ministerio de Educación y la secretaría de Energía «ofrecerá formación gratuita en inglés, de manera virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales en distintas localidades», según informó el Gobierno.

Pueden acceder a este programa gratuito trabajadores vinculados a la cadena productiva, logística y servicios asociados a las actividades energéticas; empleadas/os del sector público, especialmente en salud, seguridad, policía y bomberos; emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios en turismo, gastronomía, salud y seguridad; estudiantes secundarios de los últimos años, terciarios y universitarios; adultos fuera del sistema educativo formal que buscan mejorar su empleabilidad.

La formación se implementará mediante una modalidad online, autoasistida y reforzada con talleres de conversación. El plan se estructura en 10 niveles alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), estándar internacional que garantiza calidad, cooperación y reconocimiento de titulaciones.

Además, contará con tutorías sincrónicas y el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial para masificar el acceso a contenidos de calidad.

Primera etapa para 10.000 alumnos

En su etapa inicial, el programa otorgará 10.000 licencias anuales para jóvenes y adultos de los departamentos de San Antonio, Valcheta y Adolfo Alsina, una zona priorizada por su rol estratégico en el desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y como polo productivo de la Patagonia Norte. Posteriormente, la propuesta se extenderá al resto de la provincia.

“En Río Negro decidimos prepararnos para las oportunidades que vienen. Con este programa aseguramos que los puestos de trabajo generados por los grandes proyectos energéticos sean ocupados por nuestra gente”, destacó Weretilneck en el lanzamiento.

Enlace para la preinscripción: https://tinyurl.com/373he97b