Legisladores piden informes por las actividades de “Fred” Machado y su primo en Río Negro

Fred Machado y Claudio Ciccarelli (atrás a la derecha) en la presentación de Espert en Viedma, a mediados de abril del 2019.

Legisladores de los bloques peronistas Vamos con Todos y PJ- Nuevo Encuentro pidieron al Poder Ejecutivo provincial que detalle las actividades y estructuras societarias que tienen permisos mineros en Río Negro vinculados a Federico “Fred” Machado, el viedmense acusado por narcotráfico que permanece en prisión domiciliaria en Viedma a la espera que se resuelva su pedido de extradición a Estados Unidos, y su primo Claudio Ciccarelli.

El pedido de informes que impulsaron en la Legislatura de Río Negro sigue la trama de las denuncias públicas que realizó el diputado nacional Martín Soria y remata una semana en la que las miradas estuvieron puestas en Machado por su presunta vinculación al candidato libertario bonaerense José Luis Espert.

La solicitud ingresó formalmente el viernes y está destinada a varios organismos provinciales como la secretaría de Minería, el Departamento Provincial de Aguas (DPA), la secretaría de Ambiente, la secretaría de la Función Pública, Fiscalía de Estado, Asesoría Letrada y al Tribunal de Cuentas. No la firman todos los legisladores de ambos bloques ya que no participan Pedro Dantas y Luis Ivancich, ambos cercano al gobierno provincial e integrantes de la bancada PJ- Nuevo Encuentro.

El pedido puntual es “referido a la explotación minera en la provincia, con especial referencia a actividades, estructuras societarias, beneficios y controles aplicados”, según reza la descripción de la solicitud.

Especialmente se apunta a las concesiones mineras para la explotación de arenas silíceas u otros otorgadas desde 2005 en adelante por la provincia de Río Negro a empresas vinculadas presuntamente a Ciccarelli y Machado bajo las sociedades Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics, L&C Mining S.A.C.

Plantean tener detalle de los “contratos, subsidios, beneficios fiscales, uso de agua, estudios de impacto ambiental, inspecciones, sanciones y eventuales incompatibilidades con la Ley de Ética Pública”, informaron los autores del pedido de informes.

El tema de la presunta incompatibilidad con la Ley de Ética Pública está asociada a la información de que Ciccarelli es o fue empleado público provincial, más específicamente como asesor en la Legislatura de Río Negro.

“Queremos saber si el gobierno provincial está financiando negocios privados con recursos públicos, favoreciendo a empresarios como Claudio Ciccarelli, que además es empleado estatal, y a Federico ‘Fred’ Machado, requerido por la justicia internacional por lavado y narcotráfico”, señaló el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros.

Ciccarelli, el primo de Machado, hizo un descargo público

Claudio Ciccarelli a comienzos de septiembre, cuando fue mencionado por primera vez en el Congreso por el diputado de Fuerza Patria Martín Soria, hizo un descargo público en sus redes sociales rechazando “las expresiones injuriosas” propinadas por el diputado.

Indicó que son manifestaciones “carentes de pruebas y fundamento” que buscan desacreditarlo.

En ese mensaje público afirmó: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno” y descartó ser “testaferro” de alguna persona refutando así la denuncia pública de Soria que lo vinculó a su primo Machado.