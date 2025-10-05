Las grandes inversiones en Bariloche que mueven el termómetro de la construcción

“Bariloche es un lugar donde vienen a invertir”. La frase corresponde al intendente Walter Cortés que días atrás en un evento destacó que esa “isla” que fue la ciudad en la temporada de invierno, por ser la única del país en traccionar turistas en masa a pesar de la escasez de nieve, también se replica en la construcción y las grandes inversiones.

El cálculo oficial es que existen unas 14 grandes inversiones en la actualidad en Bariloche, con un promedio de 15 millones de dólares cada una. Ese dato, que señaló el intendente entusiasmado en el lanzamiento del Bariloche a la Carta, corresponde a las edificaciones en curso, algunas de las cuáles se autorizaron o vienen de años atrás.

“Esto explica que es una de las pocas ciudades que tiene un destino posible”, dijo Cortés a RÍO NEGRO y señaló que además del turismo, que se mantiene todo el año y se proyecta en 1,5 millones al concluir el 2025, “hay una cantidad de dinero de inversores en la Argentina que nos han elegido como ciudad para invertir y eso es lo que motiva tanta cantidad de dinero que hay en construcciones”.

Cortés destacó la importancia de las obras actuales y las que podrían desembarcar, entre las que enumeró un nuevo hipermercado y un centro deportivo sobre hielo. Acotó que en el caso de las viviendas colectivas “terminan un edificio y ya lo tienen vendido”.

Las ma´quinas y movimiento de suelo, una postal habitual en el último tiempo en los primeros kilómetros de la avenida De los Pioneros. Foto: Chino Leiva

Departamentos y hoteles

En una simple recorrida por las calles de Bariloche y rutas que integran el ejido, incluyendo el Parque Tecnológico y Productivo ubicado sobre la Circunvalación, se detecta esa inversión en “ladrillo” con complejos de departamentos o viviendas colectivas, proyectos hoteleros y fábricas.

La información disponible en Datos Abiertos del Municipio indica que en 2024 se construyeron en Bariloche 388.468 metros cuadrados. El comenzó con moderado movimiento en edificaciones y repuntó hacia mediados de año. En total fueron 1.044 obras nuevas (de todas dimensiones) con un promedio de construcción de 358 metros cuadrados cada una.

La cadena española Meliá invierte en Bariloche. Su futuro hotel estará en la costa del lago Gutiérrez. Foto: Chino Leiva

En 2025, hasta el tercer trimestre, se habían construido 177.419 metros cuadrados en unas 513 obras nuevas (de distintas dimensiones) con un promedio de 327 metros cuadrados cada una.

Según informaron desde el gobierno local a este diario, solo en el 2025 las obras nuevas superiores a los 2.500 metros cuadrados sumaron 31.000 metros cuadrados en edificación. Entre las más grandes está una fábrica de chocolates, con 7.500 metros cuadrados, y además hay cinco complejos de viviendas colectivas por un total cercano a los 270 departamentos.

La construcción de viviendas colectivas (en edificio o condominios) son los proyectos más habituales -muchos a través de fideicomisos- y en materia turística se suman hoteles en distintos formatos. Los más avanzados son el de la cadena española Meliá, que llega de la mano del extenista Rafael Nadal, en una nueva edificación imponente en la costa del lago Gutiérrez, donde antes se encontraba la hostería El Retorno, que fue demolida hace unos años; y el proyecto Cauma, propiedad de empresarios argentinos que residen en Estados Unidos y que será el primer siete estrellas del país, con un concepto distinto en materia de hotelería respecto de la oferta local.

También resta el inicio de la edificación del hotel Hilton Tru, que ya realizó el movimiento de suelo y tapió el frente para comenzar la obra en la calle Moreno, a pocas cuadras del primer hotel de esa cadena.

Vemos una intención de invertir en Bariloche de una forma importante y por supuesto que la mano de obra tiene que ser local”. Walter Cortés, intendente de Bariloche.

La “plusvalía” o el aporte que dejan a la ciudad

El gobierno municipal busca una “plusvalía” con cada inversión de magnitud que llegue a la ciudad, pero más allá de lo que reza la normativa local con la Renta Diferencial Urbana, que tiene limitaciones respecto de qué tipo de obras ingresan en este sistema que deja aportes a la ciudad.

Martín Domínguez, asesor del intendente explicó que se busca “un mayor impacto social con los aportes que dejen las empresas” y admitió que se realizan acuerdos individuales de mayor alcance que lo que la ordenanza definiría.

Las edificaciones de viviendas colectivas se multiplican en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El Gobierno prevé destinar esas contribuciones a obras vinculadas a generar espacios para la comunidad, como gimnasios, con la idea de multiplicar los existentes.

Domínguez graficó que en el caso de la inversión de un hotel ya se concretó el acuerdo que financiarán la construcción de un gimnasio para un barrio, y también indicó que otra alternativa es reunir los aportes de distintos inversores para lograr una de estas edificaciones, que son costosas.

Otra alternativa que ahora tiene en carpeta el intendente es “pedir un aporte en hormigón para la planta” y con eso continuar los planes de asfalto.

Domínguez destacó que con la emergencia habitacional que estuvo vigente hasta unos meses atrás “se permitía triplicar los beneficios para la comunidad con la Renta Diferencial Urbana”, por eso el municipio logró grandes parcelas para loteos sociales, de lo contrario “el municipio habría obtenido muchos menos recursos”.

El Parque Tecnológico crece en diversidad y superficie

El Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche (Pitba) es el polo donde se concentran las empresas de una amplia diversidad de rubros desde fábricas de productos alimenticios, tecnológicos, industriales de bajo impacto, entre otros.

El parque, que preside Julia Fernández, tiene una organización mixta entre el gobierno provincial y el sector privado, y actualmente lleva vendido el 70% de los lotes en general de la primera etapa, que se encuentra íntegramente urbanizada y con todos los servicios.

El Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche tiene un movimiento de construcciones inusual. Foto: Archivo/ Marcelo Martinez

El espacio -que comenzó a comercializarse en 2018- se divide en cuatro grandes áreas y de ese modo se dividen las empresas que se radican: logística, productivo, de servicios y tecnológicos. Las dos primeras tienen más de un 70% de los lotes vendidos.

Según información oficial del Pitba a la que accedió RÍO NEGRO, hasta este mes había ocho obras finalizadas, entre ellas dos propias del ente, una estación de servicios que tiene acceso a la ruta de Circunvalación, dos fábricas de aberturas y dos empresas vinculadas a la ciencia y la tecnología. En total se edificaron 7.414,51 metros cuadrados.

En ejecución hay 19 obras dentro del parque de las cuáles cinco son fábricas de alimentos; tres depósitos y logística; una fábrica de aberturas y una ampliación de una existente; una empresa de cosméticos; un frigorífico; tres compañías vinculadas a la construcción; una de limpieza; una de tecnología y una chocolatería, que tendrá salón al público por la ruta.

Con esas obras en ejecución se sumarán otros 39.975,25 metros cuadrados de construcciones.

Además, hay 12 expedientes aprobados con licencia para construir y en el municipio se tramitan otros 5. Todos ellos sumarán cerca de 16.000 metros cuadrados.