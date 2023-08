Rolando Figueroa criticó la propuesta de modificar la ordenanza del ente ENIM

El gobernador electo Rolando Figueroa criticó el proyecto de ordenanza remitido por el intendente Gustavo Suárez, de Plaza Huincul sobre las modificaciones en el funcionamiento del ente ENIM. Sostuvo que es para «complicarle un poco la vida» al jefe comunal entrante, Claudio Larraza, quien asumirá el 16 de septiembre próximo.

El gobernador electo, Rolando Figueroa, respondió sobre la situación del ente autárquico intermunicipal El Mangullo -ENIM- en un segmento de la conferencia de prensa brindada hoy.

«Hay un proyecto de ordenanza que hizo el actual intendente de Plaza Huincul (Gustavo Suárez) que se limita la posibilidad de participación del propio municipio de Huincul», señaló Figueroa.

En esta línea indicó que quienes están en la arena política tienen que «saber leer» este tipo de acciones. «El voto de hace dos semanas (el 23 de julio) en Huincul fue por algo», empezó. Agregó que existe gente que «se termina enredando y a regañadientes defiende la vieja política».

En esos comicios, el jefe comunal actual se postulaba para la reelección, pero ganó el hombre de Comunidad, Claudio Larraza.

Ese accionar lo atribuyó a realizar cambios que «no los hizo cuando estaba, pero si los hace para complicarle un poco la vida al que le sucede», avanzó.

Dijo que la buena política no se trata de eso. Es más, consideró que eso demuestra que «hay hombres que se miran el ombligo y la sociedad se harta de hombres» así. A los «miserables les termina yendo mal en la política», apuntó.

En cuanto a la denuncia judicial que está planteada en la fiscalía única de Cutral Co desde julio pasado, sobre la presunta malversación de fondos del ente ENIM también opinó.

Se preguntó qué ocurre con los controles del Tribunal de Cuentas sobre el organismo intermunicipal, ENIM.

«Qué pasó que ahora surgió que hace 10 años desaparecieron cerca de cuatro millones de dólares y nadie auditó», dijo.

Figueroa refirió que la ciudadanía quiere saber qué pasó con esos fondos «públicos que son de todos los habitantes» de Cutral Co y Plaza Huincul.

Finalmente, señaló que espera que «la justicia se encargue de demostrarle a la sociedad Cutral Co y Plaza Huincul, y qué pasó con la millonada de ausencia de fondos que existe y que nadie sabía. Me resulta extraño que el Tribunal de Cuentas no lo haya detectado diez años después».