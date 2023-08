La fiscalía de Cutral Co trabaja en la denuncia por el manejo de fondos del ente ENIM

La fiscalía de Cutral Co requirió información al Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo -ENIM- ante la denuncia que presentó un contador de Plottier, en la que se solicitaba que se investigue si hubo o no delitos contra la administración pública, los municipios de Cutral Co y Huincul y el propio organismo. Ahora será analizada por los peritos contables que determinarán si se cometió algún tipo de delitos.

El fiscal jefe Gastón Liotard confirmó el ingreso de una denuncia y explicó que se presentó el pasado 6 de julio, un día antes de que comience la feria judicial. «Recayó en la fiscalía que estaba en mi cargo, le hemos solicitado al Ente (ENIM) que nos dé la información que se requería», describió.

Liotard indicó que esa información ya fue remitida y ahora, el paso siguiente es que deba ser sometido a análisis por parte del equipo de peritos especializados. «Será analizado por expertos como contadores, licenciados en administración y profesionales que están más cercanos a lo contable, y no tanto a aspectos legales como lo podemos conocer los abogados», agregó.

En la denuncia que impulsó el contador de Plottier, Leandro Rattá, se solicita a la fiscalía que se investigue si se cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y en cohecho.

El denunciante considera que, de acuerdo al balance 2021 del ente ENIM, se «habría hecho» una «colocación de fondos» en una empresa por la «suma de $ 44.363.823,00 valuados a valor nominal de julio de 2013».

Y que según «lo expresado en dicho informe contable, no ha sido recuperado ni su capital, ni sus actualizaciones, ni sus intereses, lo que llevaría la cuantía de dicha colocación jamás recuperada a la cuantiosa suma de $ 3.275 millones (actualización por IPC e intereses a tasa Libor)».

También plantea que hay un «48% de créditos otorgados que no se han recuperado» al 2021. El contador evalúa el perjuicio en el orden de los «4.479 millones de pesos».

Reanudada la actividad judicial, luego de la feria, Liotard explicó que se obtenga el peritaje de los expertos en materia contable y de administración, se le informará «qué se hizo bien, qué se hizo mal o qué no se hizo» y así se podrá tomar una decisión de si existen elementos como para impulsar la investigación con responsables o no.

Con el resto de la información a recoger, el fiscal jefe de Cutral Co entendió que se trata de lugares estatales que son de acceso público y «se puede buscar información, en el caso que se necesite», como lo es el Tribunal de Cuentas o los municipios.