Salud en Río Negro: trece oferentes se presentaron en la compra conjunta del Ministerio, Ipross y Horizonte

La apertura de la licitación N° 5/2026 se realizó en la sede central del Ipross. Foto: Marcelo Ochoa.

Trece empresas presentaron propuestas en la licitación para la adquisición de material quirúrgico y prótesis que se destinarán a la demanda por los próximos seis meses del sistema público de Salud, la obra social Ipross y la ART Horizonte.

La apertura de los sobres se realizó este jueves en la sede central del Ipross, con las presencias de su titular, Ivana Porro, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Martín Kelly; y la gerenta de ART de Horizonte Seguros, Patricia Ostertag, además de representantes de las empresas que, en todos los casos, presentaron propuestas parciales que van de los 567 millones de pesos a 10.213 millones para una licitación que tiene un presupuesto global de 22.500 millones.

Con esta compra conjunta la provincia busca «valores competitivos», como los conseguidos el pasado año durante la primera experiencia, para «optimizar los recursos del Estado»; en tanto que se amplió la cantidad de productos y renglones.

Entre otros elementos están incluidos prótesis de rodilla, cadera y columna; e insumos para neurocirugías, neurología y cirugías cardiovasculares.

Kelly explicó que la licitación conjunta de los tres organismos se debe al «éxito que tuvo la anterior» por «los costos que se pudieron reducir, como la forma anticipa para resolver la demanda de los afiliados» y contó que en el caso del sistema público de Salud fueron «470 órdenes de provisión o sea que 470 personas resolvieron sus problemas».

Destacó que «es un esfuerzo muy grande del gobierno» y que es «una provisión abierta por seis meses y duplicando la cantidad de la licitación anterior».

Para Porro «además de optimizar los recursos podemos llegar en tiempo con la provisión de material quirúrgico e insumos, como prótesis de rodilla y de cadera, se agregaron seis renglones más y una cantidad ampliada de insumos y material quirúrgico».

La titular de la obra social dijo que «los precios van a ser congelados a seis meses» y remarcó que «se amplió más de un 100% la cantidad licitada en 2025 para cubrir las necesidades de todos los rionegrinos».

Agregó que en una licitación individual «los costos son otros y en la licitación anterior logramos un ahorro del 35%, muy significativo, en comparación de los valores del mercado».

Por último, Ostertag indicó que «esta vez participamos con un mayor volumen en el caso de Horizonte» y «por la temática que abordamos, necesitamos mayor celeridad para la provisión. Esto nos permite seguir siendo eficaces y eficientes pero con mayor economicidad» porque «podemos reducir costos en la empresa, no solo unitarios, sino los que se generan en este tipo de aprovisionamiento conjunto».

Del monto total de 22.500 millones de pesos 9.300 corresponde a Salud, 12.000 al Ipross y casi 1.500 a Horizonte.