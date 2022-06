Santoro a Milei: «Agarrá la pala, soltá la sombrilla y vení a trabajar»

En una sesión caliente en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el alivio fiscal para monotributistas y autónomos, Leandro Santoro criticó duramente a Javier Milei por no asistir.

El diputado de la Libertad Avanza no asistió al Congreso y está en Colombia, en el marco de una gira internacional con miras a su candidatura presidencial para el próximo año.

«Hoy que votamos una rebaja impostiva a los trabajadores, Milei esta de paseo por Colombia. Agarra la pala, solta la sombrilla y veni a trabajar», escribió Santoro en Twitter, junto a un recorte de su discurso.

En su alocución, el legislador oficialista aseguró: «Los diputados libertarios que se la pasaron todo el año diciendo que el Estado tenía que hacer una reducción impositiva no vinieron a trabajar. Hoy que venimos a bajar impuestos se encuentran en Colombia haciéndole campaña a la ultra derecha».

«Hoy que votamos una rebaja impostiva a los trabajadores, Milei esta de paseo por Colombia. Agarra la pala, solta la sombrilla y veni a Trabajar!»

«No tengo ninguna duda que si hubiésemos votado una ley para reducir salarios seguramente hubiesen estado presentes, pero hoy que tenemos que rebajar impuestos no. Y no me extraña, porque forma parte de la hipocresía con la cual se discute en buena parte del sistema político argentino», agregó.

La que también opinó sobre el faltazo de Milei fue Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda. «La vagancia avanza», escribió, en juego con el nombre del partido liberal y junto a una foto de la banca vacía.

José Luis Espert, distanciado desde hace un tiempo con Milei, se diferenció y le contestó a Santoro: «algunos liberales si estamos presentes en defensa de los ingresos de los trabajadores monotributistas y autónomos, en referencia a lo que un diputado propinante decía sobre nosotros los liberales».

José Luis Espert respondiéndole a Santoro: "algunos liberales si estamos presentes en defensa de los ingresos de los trabajadores monotributistas y autónomos, en referencia a lo que un diputado propinante decía sobre nosotros los liberales".





En su viaje, Milei opinó sobre la segunda vuelta y apuntó contra Gustavo Petro, en disputa con Rodolfo Hernández, al que es más afín ideológicamente. “No dejen que los zurdos les roben la libertad, porque una vez que la pierden es difícil recuperarla”, expresó.

Antes pasó por Brasil, donde se reunió con Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente Jair Bolsonaro y actual diputado nacional.